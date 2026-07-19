صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

یوٹیلیٹی اسٹور کے گودام میں آگ، بڑا نقصان ٹل گیا

  • سرگودھا
یوٹیلیٹی اسٹور کے گودام میں آگ، بڑا نقصان ٹل گیا

یوٹیلیٹی اسٹور کے گودام میں آگ، بڑا نقصان ٹل گیااطلاع ملتے ہی ریسکیو 1122 کی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں،شارٹ سرکٹ سے آ گ لگی

سرگودھا (سٹاف رپورٹر)لاہور روڈ پر سمال انڈسٹریل ایریا میں واقع یوٹیلیٹی اسٹور کے گودام میں رات گئے اچانک آگ بھڑک اٹھی، جس سے گودام میں موجود سامان کو نقصان پہنچا۔ تاہم ریسکیو 1122 کی بروقت کارروائی سے آگ پر قابو پا لیا گیا اور اسے مزید پھیلنے سے روک دیا گیا۔اطلاع ملتے ہی ریسکیو 1122 کی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق آگ بجھانے کے آپریشن میں چار فائر وہیکلز اور ایک ایمبولینس نے حصہ لیا۔ فائر فائٹرز نے فوری کارروائی کرتے ہوئے آگ کو گودام کے دیگر حصوں تک پھیلنے سے روک دیا، جس سے بڑے مالی نقصان سے بچاؤ ممکن ہو سکا۔ابتدائی تحقیقات کے مطابق آگ لگنے کی ممکنہ وجہ مین الیکٹرک پینل میں ڈھیلی وائرنگ کے باعث شارٹ سرکٹ قرار دی جا رہی ہے ۔ آتشزدگی سے خالی کارٹن، فریج، کاؤنٹر، فرنیچر اور دیگر سامان متاثر ہوا، تاہم کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ریسکیو 1122 حکام کے مطابق آگ پر مکمل طور پر قابو پا لیا گیا ہے ، جبکہ واقعے کی مزید تحقیقات جاری ہیں تاکہ آتشزدگی کی حتمی وجہ کا تعین کیا جا سکے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

معاہدے پر بطور گواہ دستخط کرنا جعلسازی نہیں:ہائیکورٹ

جنرل ہسپتال ،ایک ماہ کے دوران 8 نومولود بچوں کی زندگیاں بچائی گئیں

میوہسپتال :کروڑوں کے سٹنٹس ، بیلونز میں بے ضابطگیاں

ڈی ایس کا ریلوے سٹیشن کا دورہ ،گودام،وینڈنگ سٹالز کا معائنہ

کم عمرڈرائیورزودیگر خلاف ورزیاں، جنرل ہولڈ اپ کااعلان

2روزہ کلر اینڈ چیم ایکسپو 2026 کا افتتاح

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
حضرت مولانا کا جوشِ خطابت
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
مولانا ذرا پھسل گئے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ضیا الحق سے ذیل سنگھ تک
رؤف کلاسرا
رشید صافی
ہائبرڈ وارفیئر اور پاکستان کے سکیورٹی محاذ
رشید صافی
عمران یعقوب خان
ہر گھنٹے کا آپشن
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
بحرِ ہند اور بحرالکاہل میں بڑھتا ہوا سٹریٹجک مقابلہ
محمد عبداللہ حمید گل