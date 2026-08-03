صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گلیوں میں گندا پانی جمع، مکینوں کو آمدورفت میں شدید مشکلات

  • سرگودھا
گلیوں میں گندا پانی جمع، مکینوں کو آمدورفت میں شدید مشکلات

گلیوں میں گندا پانی جمع، مکینوں کو آمدورفت میں شدید مشکلات گندا پانی گھروں میں داخل ،تعفن کا باعث بننے لگا، علاقہ مکین سراپا احتجاج

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) نیو ملت ٹاؤن اور مجاہد کالونی میں گٹروں کی بروقت صفائی نہ ہونے کے باعث گلیوں میں گندا پانی جمع، مکینوں کو آمدورفت میں شدید مشکلات کا سامنا، سیوریج بند ہونے کے باعث گندا پانی گھروں میں داخل ہونے کے ساتھ ساتھ تعفن کا باعث بننے لگا، علاقہ مکین سراپا احتجاج، ملک آفتاب، عامر گجر، ملک یوسف، شیخ ارسلان، لیاقت مسیح، انور خان، محمد نور اسلام، محمد اکرم اور خواتین سمیت دیگر کا کہنا ہے کہ کئی بار عملہ صفائی کو درخواست کرنے کے باوجود مسئلہ حل نہ ہو سکا، جس کے باعث موذی بیماریاں پھیل رہی ہیں اور آمدورفت میں بھی شدید مشکلات کا سامنا ہے ، گھروں کے سامنے کھڑا پانی مچھروں کی افزائش کا باعث بن رہا ہے ، اور علاقہ بھر میں صفائی نہ ہونے کے باعث جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، ضلعی انتظامیہ اور واسا حکام سے نوٹس لے کر گٹروں کی صفائی سمیت ناقص سیوریج کی مرمت کی اپیل ہے ، اگر اس طرف توجہ نہ دی گئی تو احتجاج پر مجبور ہونگے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

مون سون بارشیں : مہنگی سبزیاں خریدنا بھی غریبوں کیلئے محال

وزیر صحت کا زیر تعمیر جناح انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیالوجی کا دورہ

مخالفین کے انتخابی نتائج پر عائد الزامات مسترد:عمران نذیر

عقائد ِاسلام کی آبیاری میں علی ہجویری ؒ کا کلیدی کردار:اشرف جلالی

دہشتگردی کے خاتمے کیلئے قومی اتفاق رائے پیدا کرنیکا مطالبہ

بجلی، پیٹرول ، ٹیکسوں کے نام پر عوام کا استحصال : جماعت اسلامی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مدارس اور اُردو
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
حسنِ کرشمہ ساز
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
پٹرولیم‘ ایف بی آر اور گندم
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
اندھیری شب میں ہے چیتے کی آنکھ جس کا چراغ
نسیم احمد باجوہ
سعود عثمانی
جنریشن زی: تھوڑا سا گلہ بھی سن لو
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کامیابی کی اساس
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر