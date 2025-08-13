صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لدھیوالہ وڑائچ:ڈکیتی کی وار داتیں ، کئی شہریوں کو لوٹ لیا گیا

  • جرم و سزا کی دنیا
لدھیوالہ وڑائچ:ڈکیتی کی وار داتیں ، کئی شہریوں کو لوٹ لیا گیا

لدھیوالہ وڑائچ، عالم چوک (نامہ نگار ، نمائندہ خصوصی )ڈکیتی کی وارداتوں میں شہریوں سے نقدی اور موبائل فون چھین لئے گئے ۔

تھانہ اروپ کے علاقہ علی پور چوک میں دو موٹر سائیکل سوار ڈاکوؤں نے راشد محمود اور محمد عثمان سے نقدی اور موبائل فون چھین لیا ۔جی ٹی روڈ پر پٹھان کالونی میں دو موٹر سائیکل سوار ڈاکوؤں نے عصمت اللہ کو روک کر اس سے موبائل فون اور نقدی لوٹ لی باٹھ کالونی کے رہائشی قاسم جبار کو دو موٹر سائیکل سوار ڈاکوؤں نے گلی میں روک کر موبائل فون اور نقدی لوٹ لی اور فرار ہوگئے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

مریخ پر ناسا نے عجیب ساخت کا پتھر دریافت کرلیا

40سال پرانی ریاضی کی تھیوری غلط ثابت

فرانس،جیلی فشوں نے جوہری پلانٹ کو غیرفعال کردیا

12فٹ اونچا، 250 کلو وزنی پرندہ ’’موا ‘‘ پھر پیدا ہوگا

دنیا کا وہ واحد علاقہ جہاں مرنے پر پابندی ہے

امریکا ،16فٹ کی شارک پکڑ کر نیا ریاستی ریکارڈ قائم

آج کے کالمز

ایاز امیر
اصل دہشت باتھ روموں کی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پی ٹی آئی ارکان تنخواہوں کا چیک کب پھاڑیں گے؟
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم اور سماجی ترقی کا سفر
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
مقامی حکومتیں نوکر شاہی کے زیر تسلط کیوں؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
جب گنتی کا ہندسہ بم بن جائے
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
پاکستان کی ترقی اور استحکام
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak