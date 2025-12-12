صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

قتل کے مقدمے میں مطلوب اشتہاری ملزم بحرین سے گرفتار

  • جرم و سزا کی دنیا
قتل کے مقدمے میں مطلوب اشتہاری ملزم بحرین سے گرفتار

لاہور (اپنے کامرس رپورٹر سے ) 14 سال سے سنگین جرائم میں مطلوب اشتہاری ملزم بحرین سے گرفتار کر لیا گیا ۔

ایف آئی اے ،این سی بی انٹرپول نے قتل کے مقدمے میں مطلوب اشتہاری ملزم بحرین سے گرفتارکرلیا ، ملزم آصف جاوید کو بحرین سے گرفتار کر کے  لاہور ایئرپورٹ منتقل کر دیا گیا۔گرفتار ملزم گزشتہ 14 سال سے پنجاب پولیس کو مطلوب تھا ملزم کے خلاف سال 2014 میں قتل کی دفعات کے تحت تھانہ بھیرہ، سرگودھا میں مقدمہ درج ہوا تھا۔ملزم کو بعد ازاں ایف آئی اے امیگریشن لاہور نے پنجاب پولیس حکام کے حوالے کر دیا ۔

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
آدمی کا مقدر
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
کچھ خبریں پرانی نہیں ہوتیں!
رسول بخش رئیس
نسیم احمد باجوہ
شاہی خاندان سے تعلق رکھنے والا فقیر
نسیم احمد باجوہ
جویریہ صدیق
ملک نازک دور سے گزر رہا ہے
جویریہ صدیق
آصف عفان
بھٹکتی روحیں
آصف عفان
امیر حمزہ
پاکستان زندہ باد!
امیر حمزہ
