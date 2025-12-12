قتل کے مقدمے میں مطلوب اشتہاری ملزم بحرین سے گرفتار
لاہور (اپنے کامرس رپورٹر سے ) 14 سال سے سنگین جرائم میں مطلوب اشتہاری ملزم بحرین سے گرفتار کر لیا گیا ۔
ایف آئی اے ،این سی بی انٹرپول نے قتل کے مقدمے میں مطلوب اشتہاری ملزم بحرین سے گرفتارکرلیا ، ملزم آصف جاوید کو بحرین سے گرفتار کر کے لاہور ایئرپورٹ منتقل کر دیا گیا۔گرفتار ملزم گزشتہ 14 سال سے پنجاب پولیس کو مطلوب تھا ملزم کے خلاف سال 2014 میں قتل کی دفعات کے تحت تھانہ بھیرہ، سرگودھا میں مقدمہ درج ہوا تھا۔ملزم کو بعد ازاں ایف آئی اے امیگریشن لاہور نے پنجاب پولیس حکام کے حوالے کر دیا ۔