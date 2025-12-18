صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چھت سے گھر کی ویڈیو بنانے سے روکنے پر ٹک ٹاکر باپ بیٹے کا شہری پر تشدد

  • جرم و سزا کی دنیا
چھت سے گھر کی ویڈیو بنانے سے روکنے پر ٹک ٹاکر باپ بیٹے کا شہری پر تشدد

لدھیوالہ وڑائچ(نامہ نگار)دھاڑیوال میں گھر کی چھت سے دوسرے گھروں کی ویڈیو بنانے پر ٹک ٹاکر باپ بیٹے کا محنت کش پر وحشیانہ تشدد لدھیوالہ پولیس نے مقدمہ درج کر لیا۔

دھاڑیوال کے رہائشی عمیر ،شانی اور عمران اپنے گھر کی چھت پر ٹک ٹا ک بناتے آس پاس کے گھروں کی ویڈیو بھی بنا رہے تھے ہمسائے محمد عابد کے منع کرنے پر شانی نے اپنے بھائی عمران ،والد عرفان اور دوست عمیر کے ساتھ مل کر عابد کو ڈنڈوں سے وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنایا، زخمی کو آر ایچ سی لدھیوالہ منتقل کر دیا گیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
پاکستان کے شاہی خاندان
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
حاصلِ کلام
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
بلوچستان: خدشات اور امکانات
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
سیکولر بھارت میں منہ زور ہندوتوا کا ننگا ناچ
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
عجائب خانے میں ایک عمر … (3)
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
چند سبق آموز احادیث… (13)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak