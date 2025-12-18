صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈالر سستا، سونا 2700 روپے مہنگا، چاندی بلند سطح پر

  • کاروبار کی دنیا
ڈالر سستا، سونا 2700 روپے مہنگا، چاندی بلند سطح پر

چاندی کی فی تولہ قیمت 290 روپے اضافے سے 6 ہزار 822 روپے ہوگئی

کراچی(بزنس ڈیسک)زرمبادلہ کی دونوں مارکیٹوں میں بدھ کو ڈالر کی نسبت روپیہ تگڑا رہا۔ادھرعالمی و مقامی مارکیٹوں میں چاندی کی قیمتیں تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئیں جب کہ سونے کی قیمتوں میں بھی بڑا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔اسٹیٹ بینک کے مطابق انٹربینک میں ڈالر 3پیسے کی کمی سے 280.27روپے پر بند ہوا۔اوپن کرنسی مارکیٹ میں ڈالر 5 پیسے کی کمی سے 281.30 روپے کا ہوگیا۔

دوسری جانب عالمی بلین مارکیٹ میں سونا 27 ڈالر کے اضافے سے 4312 ڈالر فی اونس کا ہوگیا۔بین الاقوامی مارکیٹ میں سونے کے نرخ میں بڑے اضافے کے باعث مقامی سطح پر بھی فی تولہ سونا 2 ہزار 700 روپے کے نمایاں اضافے سے 4 لاکھ 53 ہزار 562 روپے پر جاپہنچا۔اسی طرح دس گرام سونے کی قیمت بھی 2 ہزار 315 روپے کے اضافے سے 3 لاکھ 88 ہزار 856 روپے ہوگئی۔دریں اثنا چاندی کی فی تولہ قیمت 290 روپے کے بڑے اضافے سے ملکی تاریخ میں پہلی بار 6 ہزار 822 روپے ریکارڈ کی گئی۔

