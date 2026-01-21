صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لدھیوالہ وڑائچ:ڈکیتی میں مزاحمت پر فائرنگ ، شہری زخمی

  • جرم و سزا کی دنیا
لدھیوالہ وڑائچ:ڈکیتی میں مزاحمت پر فائرنگ ، شہری زخمی

لدھیوالہ وڑائچ،عالم چوک (نامہ نگار ، نمائندہ خصوصی )کوٹ شیرا میں ڈ کیتی کے دوران مزاحمت پر ڈاکوؤں نے شہری کو گولی مار کر زخمی کر دیااور رقم لوٹ کر لے گئے دیگر وارداتوں میں شہری رقم ، طلائی زیورات، موبائل فون سے محروم ہو گئے ۔

بتایا گیا ہے کہ کوٹ شیرا کا رہائشی سعید احمد اپنے گاؤں کی سڑک پر کھڑا تھا کہ دو موٹر سائیکل سوار ڈاکوؤں نے لوٹنے کی کوشش کی تو مزاحمت کر دی ڈاکوؤں نے پسٹل سے فائرنگ کر کے زخمی کر دیا اور رقم چھین کر فرار ہو گئے ۔حافظ آباد روڈ پر اسلام سٹی کے قریب موٹر سائیکل سوار ڈاکوؤں نے رکشہ سے اترنے والے مسافر ریحان سے جھپٹا مار کر موبائل چھین لیا، ریحان کے مطابق موبائل کے کور میں 15 ہزار روپے بھی تھے ۔ کھبیکے کے رہائشی اسدعلی کے گھر کے تالے توڑ کر چور ڈیڑھ لاکھ روپے اور طلائی زیورات لے گئے ۔ مدوخلیل میں چوروں نے دلاور علی کی شاپ کے تالے توڑ کر 5 موبائل فون ،10ہزار روپے اور ایزی لوڈ والے 3 موبائل فون لے گئے ، ساہنے والا کے رہائشی زمیندار کے زرعی رقبہ سے چور ایک لاکھ روپے کی موٹر لے گئے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

بگ بیش میں کامیاب حارث کی ورلڈکپ ٹیم میں شمولیت مشکوک

شعیب ملک پی ایس ایل سے ریٹائر

شاہین نے دوبارہ بولنگ کا آغاز کر دیا

انڈر 19 کرکٹ ورلڈ کپ،آسٹریلیا نے جاپان کو ہرادیا

28 برس بعد آسٹریلین اوپن میں انڈونیشیا کی کامیابی

20 سال سے ہاکی کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا:شہناز شیخ

آج کے کالمز

ایاز امیر
کون راجے کون مہاراجے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کراچی کا نوحہ
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
اساتذہ اور تبدیلی کا خواب
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
عالمی بساط اور داخلی سیاسی انتشار
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
یہ نظام کس لیے؟
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
اچھے دوست کا انتخاب
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak