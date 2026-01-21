صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کامونکے :پیرافورس نے 6 ریڑھی بانوں کو گرفتارکرکے حوالات میں بند کردیا

  • جرم و سزا کی دنیا
کامونکے :پیرافورس نے 6 ریڑھی بانوں کو گرفتارکرکے حوالات میں بند کردیا

کامونکے (نامہ نگار )سبزی منڈی کے مین دروازے کے سامنے تجاوزات کے خلاف پیرا فورس نے کارروائی کرتے ہوئے 6 ریڑھی بانوں کو گرفتار کر کے تحصیل ریونیو آفس کے حوالات میں بند کر دیا۔

پیرا فورس کے مطابق کسی کو بھی تجاوزات کی اجازت نہیں دی جائے گی اور یہ کارروائی سرکاری احکامات کے تحت کی گئی۔ دوسری جانب گرفتار ریڑھی بانوں کا کہنا ہے کہ اگر تجاوزات ہٹانا مقصود ہے تو انہیں متبادل جگہ فراہم کی جائے تاکہ وہ محنت مزدوری کر کے بچوں کا پیٹ پال سکیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

بگ بیش میں کامیاب حارث کی ورلڈکپ ٹیم میں شمولیت مشکوک

شعیب ملک پی ایس ایل سے ریٹائر

شاہین نے دوبارہ بولنگ کا آغاز کر دیا

انڈر 19 کرکٹ ورلڈ کپ،آسٹریلیا نے جاپان کو ہرادیا

28 برس بعد آسٹریلین اوپن میں انڈونیشیا کی کامیابی

20 سال سے ہاکی کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا:شہناز شیخ

آج کے کالمز

ایاز امیر
کون راجے کون مہاراجے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کراچی کا نوحہ
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
اساتذہ اور تبدیلی کا خواب
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
عالمی بساط اور داخلی سیاسی انتشار
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
یہ نظام کس لیے؟
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
اچھے دوست کا انتخاب
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak