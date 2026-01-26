سابقہ رنجش، اہلخانہ کو قابو کر کے بدترین تشدد کا نشانہ بنا ڈالا
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)سابقہ رنجش کی بنا پر اہلخانہ کو قابو کر کے بدترین تشدد کا نشانہ بنا دیا گیا۔تھانہ ملت ٹاؤن میں مقدمہ کا اندراج کرواتے ہوئے۔۔۔
شہباز نامی شہری نے پولیس کو بتایا کہ وہ اپنے اہلخانہ کے ہمراہ گھر پر موجود تھا کہ اس دوران ملز موں نے مبینہ طور پر اس کے گھر پر دھاوا بول دیا اور گھر پر موجود افراد کو قابو کرکے تشدد کا نشانہ بنانے کے ساتھ گھر سے کیمرے ، ڈی وی آر، موبائلز اور دیگر سامان چوری کرنے کے ساتھ ملزم دھمکیاں دیتے ہوئے موقع سے فرار ہوگئے ۔ پولیس نے مقدمہ درج کرکے ملز موں کی تلاش شروع کر دی ہے۔