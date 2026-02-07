صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بااثر شخص نے بارات پرکتے چھوڑ دیئے ، دولہا کا بھائی زخمی

  • جرم و سزا کی دنیا
بااثر شخص نے بارات پرکتے چھوڑ دیئے ، دولہا کا بھائی زخمی

متاثرین نے دھرنا دے کر عمر کوٹ شاہراہ بلاک کردی، ٹریفک 3 گھنٹے تک معطل باراتیوں کا بااثر شخص راشد مری پر تشدد کا بھی الزام، تحقیقات کررہے ہیں، پولیس

کھپرو (نامہ نگار)کھپرو کے قریب دیہہ داکھنا میں بااثر شخص نے مبینہ طور پر باراتیوں پر کتے چھوڑ دیئے ، اور تشدد بھی کیا، جس سے دولہا کا بھائی شدید زخمی ہوگیا، واقعہ کے خلاف کولہی برادری کے سینکڑوں افراد نے عمرکوٹ تا کھپرو روڈ پر دھرنا دے کر احتجاج کیا، جس کے باعث سڑک تین گھنٹے تک ٹریفک کے لیے بند رہی۔ اس موقع پر متاثرہ شخص نیانو ولد پرتاب  کولہی نے بتایا کہ ہم جانسری گاؤں سے بارات لے کر آئے تھے کہ داکھنا کے بااثر شخص راشد مری نے میرے بھائی پر کتے چھوڑے اور تشدد کیا، جس کے باعث وہ بے ہوش ہوگیا۔مظاہرین نے بااثر ملزم کی فوری گرفتاری کے لئے شدید نعرے بازی کی اور ایم این اے سانگھڑ شازیہ عطا مری اور ایس ایس پی سانگھڑ سے واقعے کا نوٹس لینے کا مطالبہ کیا۔ بعد ازاں کھاہی تھانے کے ایس ایچ او منیر جتوئی موقع پر پہنچے اور مظاہرین سے مذاکرات کے بعد روڈ کھلوا دی۔ اس موقع پر ایس ایچ او منیر جتوئی نے کہا کہ واقعے کی مکمل تحقیقات کی جا رہی ہیں۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

چینی سائنسدانوں کا نئی نسل کیلئے ہتھیار بنانیوالا جنریٹر دریافت

نیدرلینڈز:دروازوں اور کھڑکیوں پر پردے کیوں نہیں ہوتے

شریانوں میں جمی چکنائی کو کیسے دور کیا جا سکاتا ہے

غذائی مقدار میں کمی لائے بغیر موٹاپے سے نجات کاطریقہ

کمر درد سے نجات کیلئے نیند کی درست پوزیشن کیا ہے

سنگاپور:جنگلی کبوتروں کو خوراک ڈالنے پر خاتون کو جرمانہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
بسنت اور ادھورا آدمی
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ملتان ایک فقیر منش سخی سے محروم ہو گیا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شعور سے پیٹ نہیں بھرتا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
بلوچستان کے مسائل کا حل
افتخار احمد سندھو
جویریہ صدیق
سلگتا بلوچستان
جویریہ صدیق
مفتی منیب الرحمٰن
آمدِرمضان
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak