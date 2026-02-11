صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بہاولنگر سے بیٹی کو ملنے لاہور آیا شہری اغواء کے بعد قتل

  • جرم و سزا کی دنیا
بہاولنگر سے بیٹی کو ملنے لاہور آیا شہری اغواء کے بعد قتل

لاہور (کرائم رپورٹر )ہارون آباد سے لاہور بیٹی کو ملنے آیا شہری اغواء کے بعد قتل کر دیا گیا ، شناخت نہ ہونے پر قصور پولیس نے لاش کو امانتاََ دفنا دیا ۔

تفصیلات کے مطابق بہاولنگر (ہارون آباد)سے آئے شہری امانت علی کو لاہور کے علاقہ گرین ٹاؤن سے نامعلوم ملزموں نے چھ فروری کواس وقت اغواء کر لیا جب وہ بیٹی کے گھر سے کھانا کھا کرچہل قدمی کیلئے باہر گیا تھا،واپس نہ آنے پر بیٹی نے تھانہ گرین ٹاؤن میں اپنے والد کے اغواء کا مقدمہ درج کرا یا۔ بعدازاں مغوی کی لاش ضلع قصور  کے علاقے کھڈیاں والا سے ملی تو متعلقہ پولیس نے شناخت نہ ہونے پر لاش کی امانتاََ تدفین کر دی ۔ آخری اطلاعات تک لاش ورثا کے حوالے نہ کی جا سکی ، قبر کشائی کے بعد لاش کو ورثا کے حوالے کیا جائے گا ۔ 

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
تہوار تو سارے پنجاب کا ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
خواجہ آصف‘ بل کلنٹن اور نواز شریف
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم: تبدیلی کب آئے گی؟
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
سیاسی نظام میں تبدیلی کے امکانات
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
بنگلہ دیش انتخابات خطے میں بڑی تبدیلی
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کھیلوں کے حوالے سے شرعی حدود وقیود
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak