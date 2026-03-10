صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جڑانوالہ:فیکٹری بس الٹ گئی، 2جاں بحق، 21زخمی

  • جرم و سزا کی دنیا
جڑانوالہ:فیکٹری بس الٹ گئی، 2جاں بحق، 21زخمی

بس فیکٹری کے ورکرز کو لے کر جا رہی تھی کھرڑیانوالہ روڈ پر ڈمپر سے ٹکراگئی سعدی احمد اور محمد بلال موقع پر دم توڑ گئے ، ڈمپر ٹکر کے بعد جل کر راکھ ہوگیا

جڑانوالہ (نمائندہ دنیا ، نیوز ایجنسیاں )تھانہ صدر کی حدود میں کھرڑیانوالہ روڈ پر نجی ٹیکسٹائل فیکٹری کی بس تیز رفتار بے قابو ڈمپر سے ٹکرانے کے بعد الٹ گئی، جس کے نتیجے میں 2 افراد جاں بحق اور 21زخمی ہوگئے ۔ حادثہ رفحان ملز کے قریب پیش آیا اور ڈمپر ٹکر کےبعد جل کر راکھ ہوگیا۔بس فیکٹری کے ورکرز کو لے کر فیکٹری جا رہی تھی کہ تیز رفتار ڈمپر سے ٹکر کے بعد حادثہ پیش آیا۔ جاں بحق ہونے والوں میں سعدی احمد ولد اسحاق اور محمد بلال ولد خوشی محمد شامل ہیں، جو موڑ کھنڈا کے رہائشی تھے ۔زخمی افراد میں عمر حیات ولد منصب علی، شرافت ولد ذوالفقار، ارسلان ولد ہدایت، ابو بکر ولد نامعلوم، عرفان ولد سرفراز، نمرہ دختر وارث، سعدی احمد ولد اکرام، ظفر اقبال ولد اکبر علی، شاہد اقبال ولد لیاقت علی، اخلاق احمد ولد لیاقت علی، پرویز ولد ذوالفقار، عبدالرحمن ولد قاسم علی، نعیم شاہ ولد نذیر احمد شاہ، محمد شاہد ولد بخشا، بلال ولد منیر، خوشی ولد نامعلوم، ندیم ولد سلیم، شاہد ولد دوست، اکرم ولد حیات، کے نام شامل ہیں ۔ ریسکیو 1122 نے فوری کارروائی کرتے ہوئے لاشوں کو پوسٹ مارٹم اور زخمیوں کو طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

دفاتر میں 3 ہفتہ وار چھٹیاں، نصف سٹاف کا گھر سے کام، سکول بند : پٹرول مزید مہنگا ہونے والا کوشش ہوگی عوام پر بوجھ نہ پڑے : وزیر اعظم

تیل کا عالمی بحران، قیمتیں آسمانوں پر، طیارے زمین پر، سٹاک مارکیٹس کریش : پاکستان میں معیشت کو مزید دبائو کا سامنا ہوسکتا : سٹیٹ بینک

قومی اسمبلی : اپوزیشن کا پٹرول قیمتوں میں اضافے، مہنگائی کیخلاف احتجاج : سپیکر ڈائس کا گھیرائو نعرے

ایران جنگ : ادویات اور بچوں کے فار مولا دودھ کی قلت کا خدشہ

مریم نواز نے چھوٹی صنعتوں کے فروغ کا پلان دیدیا

ایران کیخلاف بات کرنیوالا امریکا واسرائیل کا ایجنٹ : حافظ نعیم

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
کھڑک سنگھ ہے یا نادر شاہ؟؟
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
حکومت کو چاہیے کہ وہ آرام کرے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
فلسطینی طلبہ و طالبات سے ملاقات
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
مقامی حکومتوں کی ساخت اور اختیارات کا ابہام
شاہد کاردار
رشید صافی
خطے میں استحکام کیلئے بیجنگ کا روڈ میپ
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
اعتکاف کے فضائل
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak