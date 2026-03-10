صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نومولود بچی 24 گھنٹے کے اندر ساہیوال سے بازیاب،ملزمہ گرفتار

  • جرم و سزا کی دنیا
نومولود بچی 24 گھنٹے کے اندر ساہیوال سے بازیاب،ملزمہ گرفتار

لاہور(کرائم رپورٹر)فیکٹری ایریا سے اغوا ہونیوالی 19 دن کی نومولود بچی کو 24 گھنٹے کے اندر ساہیوال سے بازیاب کروا کر ملزمہ کو گرفتار کر لیاگیا۔

 ڈی آئی جی انویسٹی گیشن ذیشان رضا نے واقعہ کا نوٹس لیکر فوری کارروائی کی ہدایت دی تھی جس پر انویسٹی گیشن تھانہ فیکٹری ایریا پولیس نے جدید ٹیکنالوجی اور ہیومن انٹیلی جنس کی مدد سے ساہیوال سے خاتون ملزمہ کو گرفتار کر کے بچی کو بحفاظت بازیاب کرا لیا۔ ملزمہ مدعی مقدمہ کی رشتہ دار نکلی۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق ملزمہ کی کوئی اولاد نہیں تھی جس پر گھر میں اکثر جھگڑا رہتا تھا۔ ملزمہ نے سحری کے بعد اہلخانہ کے سونے کا فائدہ اٹھاکربچی کو اغوا کر کے ساہیوال منتقل کر دیا۔ڈی آئی جی انویسٹی گیشن کا کہنا ہے کہ مضبوط چالان مرتب کر کے ملزمہ کو قرار واقعی سزا دلوائی جائیگی۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

دفاتر میں 3 ہفتہ وار چھٹیاں، نصف سٹاف کا گھر سے کام، سکول بند : پٹرول مزید مہنگا ہونے والا کوشش ہوگی عوام پر بوجھ نہ پڑے : وزیر اعظم

تیل کا عالمی بحران، قیمتیں آسمانوں پر، طیارے زمین پر، سٹاک مارکیٹس کریش : پاکستان میں معیشت کو مزید دبائو کا سامنا ہوسکتا : سٹیٹ بینک

قومی اسمبلی : اپوزیشن کا پٹرول قیمتوں میں اضافے، مہنگائی کیخلاف احتجاج : سپیکر ڈائس کا گھیرائو نعرے

ایران جنگ : ادویات اور بچوں کے فار مولا دودھ کی قلت کا خدشہ

مریم نواز نے چھوٹی صنعتوں کے فروغ کا پلان دیدیا

ایران کیخلاف بات کرنیوالا امریکا واسرائیل کا ایجنٹ : حافظ نعیم

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
کھڑک سنگھ ہے یا نادر شاہ؟؟
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
حکومت کو چاہیے کہ وہ آرام کرے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
فلسطینی طلبہ و طالبات سے ملاقات
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
مقامی حکومتوں کی ساخت اور اختیارات کا ابہام
شاہد کاردار
رشید صافی
خطے میں استحکام کیلئے بیجنگ کا روڈ میپ
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
اعتکاف کے فضائل
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak