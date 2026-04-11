رنگ روڈ پرگاڑی کی ٹکر سے ماں ،بیٹی جاں بحق

  • جرم و سزا کی دنیا
ماریہ 5سالہ بیٹی علیشا کیساتھ سڑک کراس کر رہی تھی گاڑی نے کچل دیا

لاہور،کاہنہ(کرائم رپورٹر،نمائندہ دنیا)نشتر کالونی کے علاقہ لیل میں رنگ روڈ عبور کرتے گاڑی کی ٹکر سے ماں بیٹی جاں بحق ہوگئیں۔نجی ہائوسنگ سوسائٹی کیگھروں میں کام کرنیوالی 22سالہ ماریہ اپنی 5سالہ بیٹی علیشا کے ساتھ رنگ روڈ کراس کر رہی تھی کہ ایئر پورٹ کی طرف سے آنے والی نامعلوم تیز رفتار گاڑی نے ٹکر مار دی ،جس سے دونوں ماں بیٹی موقع پرہی دم توڑ گئیں ۔گاڑی ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا، پولیس نے لاشوں کو تحویل میں لے کر ہسپتال منتقل کر کے کارروائی کاآغاز کر دیا۔

 

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج ،تیزی، 88فیصد حصص کی قیمتیں بڑھ گئیں

ڈالر مزیدسستا،ایک تولہ سونا 3ہزار روپے مہنگا

تحقیق و ہنر کو معیشت کا حصہ بنایا جائے ،وفاقی چیمبر

نوجوانوں کیلئے مواقع پیداکرنامعاشی استحکام کیلئے ناگزیر،رانا مشہود

ایکسچینج کمپنیوں کو ڈالر کی فارورڈ سیل کی مشروط اجازت

انیق عزیز اسٹیٹ بینک میں ڈائریکٹر مانیٹری مینجمنٹ مقرر

خورشید ندیم
تعصب حجابِ اکبر ہے
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
تیل کی قیمتیں اور الّو کی خریدوفروخت
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
امن کا پل، پاکستان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ایران امریکہ مذاکرات
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افتخار احمد سندھو
پرانا یا نیا ورلڈ آرڈر؟
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
عَدُوّ شرے برانگیزد
مفتی منیب الرحمٰن
