کسٹمز کے 2 اہلکار گرفتار 400 کلو چاندی کو سیسے کی اینٹوں سے تبدیل کرنے کا انکشاف

کوئٹہ(مانیٹرنگ ڈیسک)کوئٹہ سے پاکستان کسٹمز کے دو اہلکاروں کو گرفتار کر لیا گیا ہے جن پر ضبط شدہ 400 کلو چاندی کو سیسے کی اینٹوں سے تبدیل کرنے کا سنگین الزام ہے۔

یہ بات ایف بی آر کی جانب سے جاری اعلامیے میں بتائی گئی۔اعلامیے کے مطابق ملزموں کو 688 کلو گرام ضبط شدہ چاندی لاہور منتقل کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی تھی۔ اہلکاروں نے اسٹیٹ ویئر ہاؤس سے 36 سیل بند ڈبوں میں پیک چاندی اپنی تحویل میں لی اور اسے پاکستان منٹ لاہور منتقل کیا۔لاہور میں دونوں افسروںاور منٹ کے عملے کی موجودگی میں جب ڈبوں کو کھولا گیا تو حیران کن طور پر 688 کلو گرام میں سے 400 کلو چاندی جعلی نکلی۔ سیل بند ڈبوں میں چاندی کی جگہ سیسہ پایا گیا۔گرفتار ہونے والوں میں عارف علی جمانی اور سمیع اللہ اچکزئی شامل ہیں۔

 

فی الحال شادی کیلئے تیار نہیں ہوں:مہوش حیات

ماورا حسین نے رونے کی تکنیک سے پردہ اٹھا دیا

علیزے شاہ کا سوشل میڈیا صارف کی غیر اخلاقی پیشکش کا انکشاف

سبرینا کارپینٹر نے عربی مداحوں سے معافی مانگ لی

فضا علی کی حالیہ وائرل ویڈیو پر ہونیوالی تنقید کے بعد وضاحت

برٹنی سپیئرز گرفتاری کے بعد بحالی مرکز میں داخل

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
بھارت کے مسلمان اور پاکستان کی ذمہ داری
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
فتح کے ہزار دعویدار ہوتے ہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
مذاکرات کا اختتام نہیں آغاز
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
کفایت شعاری لازم ہے
شاہد کاردار
رشید صافی
اسلام آباد مذاکرات: امید اور خدشات
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
گاہے گاہے باز خواں!… (3)
حافظ محمد ادریس
