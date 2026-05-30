صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دفاع وطن ناقابل تسخیر کا نعرہ قومی سلامتی کا ضامن ، علیم خان

  • پاکستان
دفاع وطن ناقابل تسخیر کا نعرہ قومی سلامتی کا ضامن ، علیم خان

نواز شریف نے دباؤ کے باوجود ایٹمی دھماکوں کا جرأت مندانہ فیصلہ کیا افواج پاکستان، عسکری ادارے ، ماہرین مبارکباد کے مستحق ، یوم تکبیر پر پیغام

اسلام آباد (این این آئی)وفاقی وزیر عبدالعلیم خان نے کہا ہے کہ دفاع وطن ناقابل تسخیر کا نعرہ قومی سلامتی کا ضامن ہے ۔ 28 مئی یوم تکبیر پر قوم کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ 28 مئی کے دن پاکستان نے پہلی مسلم ایٹمی قوت کے طور پر اپنی منفرد شناخت بنائی،ایٹمی دھماکوں کے بعد دنیا نے پاکستان کو خود مختار مملکت کے طور پر سراہا ۔ وفاقی وزیر نے ایٹمی پروگرام کے آغاز پر ذوالفقار علی بھٹو کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ سابق وزیر اعظممحمد نواز شریف نے دبا ؤکے باوجود ایٹمی دھماکوں کا جرأت مندانہ فیصلہ کیا ، ڈاکٹر عبد القدیر خان اور ثمر مبارک مند بلاشبہ اس قوم کے ہیرو ، افواج پاکستان، عسکری ادارے اور دفاعی ماہرین خصوصی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ ایٹمی قوت ہونے کے باوجود خطے میں امن کیلئے پاکستان کا کردار قابل تعریف ہے ، ایران امریکا جنگ میں پاکستان کی سفارتکاری منفرد اور بہترین رہی ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

اسرائیلی وزیراعظم کا غزہ کے 70فیصد علاقے پر قبضے کا اعلان

وزیرداخلہ محسن نقوی کی سعودی قیادت سے اہم ملاقاتیں

قازقستان کی ایران کا افزودہ یورینیم ذخیرہ اپنے پاس محفوظ کرنے کی پیشکش

ٹرمپ کی تصویر والا 250ڈالرکانوٹ چھاپاجائیگا ،امریکی انتظامیہ متحرک

تیل سپلائی میں کمی سے سنگین خطرات پیدا ہونے کا انتباہ

ایران جنگ کی قیمت عوام ادا کر رہے :میئرنیویارک،اسرائیل ڈے پریڈ میں شرکت نہ کرنیکا اعلان

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عید‘ رشتہ دار اور کتابیں
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
دو فون نمبر اور اداروں کی ذمہ داری
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کتب خانوں سے لے کر سکرینوں تک
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
عوامی بے حسی
افتخار احمد سندھو
جویریہ صدیق
عالمی طاقتوں کی نئی حکمت عملی
جویریہ صدیق
مفتی منیب الرحمٰن
کون جیتا، کون ہارا!
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak