بھارتی سرپرستی میں دہشتگردی ناقابل برداشت ،عزائم ناکام بنائینگے:فیلڈ مارشل
دہشتگردی کی بزدلانہ کارروائیاں حوصلے پست نہیں کر سکتیں،شہیدوں کی قربانیاں قوم کا فخر ہیں:چیف آف ڈیفنس فورسز
راولپنڈی (دنیا نیوز)فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا ہے کہ بھارتی سرپرستی میں ہونیوالی دہشت گردی ناقابلِ برداشت ہے ، دشمن کے ناپاک عزائم ہر قیمت پر ناکام بنائیں گے ۔آئی ایس پی آر کے مطابق فیلڈ مارشل عاصم منیر عیدالاضحیٰ کے موقع پر بلوچستان کے ضلع ژوب گئے ۔ژوب پہنچنے پر فیلڈ مارشل کا استقبال کو ر کمانڈر کوئٹہ نے کیا،فیلڈ مارشل نے مغربی سرحدوں پر اگلے مورچوں کا دورہ کیا اور جوانوں کیساتھ عید منائی، انہوں نے جوانوں کے ہمراہ عید الاضحیٰ کی نماز ادا کی۔ آئی ایس پی آر نے بتایا کہ ملک کی سلامتی، امن واستحکام اورخوشحالی کیلئے خصوصی دعائیں کی گئیں، فیلڈ مارشل نے یادگارِ شہدا پر حاضری دی اور پھولوں کی چادر چڑھائی، مادرِ وطن کے دفاع میں جانیں قربان کرنیوالے شہدا کے درجات کی بلندی کیلئے بھی خصوصی دعا کی گئی۔
فیلڈ مارشل نے جوانوں کی جرأت، تیاری اور قربانیوں کو خراجِ تحسین پیش کرتے ہوئے کوئٹہ میں حالیہ بزدلانہ دہشتگرد حملے کا تذکرہ کیا۔فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا کہ دہشتگردی کی بزدلانہ کارروائیاں قوم اور افواج کے حوصلے پست نہیں کر سکتیں، بلوچستان کے عوام کیساتھ ملکر دہشتگردوں کا آخری حد تک تعاقب جاری رہے گا۔ان کا مزید کہنا تھا کہ پاک فوج وطنِ عزیز کو درپیش ہر خطرے سے نمٹنے کیلئے مکمل تیار ہے ، مادرِ وطن پر جان قربان کرنیوالے شہدا کی قربانیاں قوم کا فخر ہیں۔فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے افسران اور جوانوں کو عید کی مبارکباد دیتے ہوئے دہشت گردی کے خلاف ان کے بلند حوصلے ، غیر متزلزل عزم، آپریشنل تیاری اور مسلسل چوکسی کو سراہا۔ انہوں نے ملک کو دہشت گردی اور دشمن قوتوں کے خطرات سے محفوظ رکھنے کیلئے پاک فوج کی قربانیوں اور جرأت کو خراج تحسین پیش کیا۔