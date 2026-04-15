لاہور:سوتیلی والدہ کا بہیمانہ تشدد،6سالہ بچی قتل

  جرم و سزا کی دنیا
ملزمہ اپنے شوہر اشفاق کے ساتھ مل کرزخمی کمسن فاطمہ کو جناح ہسپتال لائی ڈاکٹروں نے پولیس کو اطلاع کر دی، دونوں میاں بیوی گرفتار،تفتیش شروع

لاہور(کرائم رپورٹر،اے پی پی)لاہور کے علاقہ گرین ٹاؤن میں سوتیلی والدہ نے مبینہ طور پر بہیمانہ تشدد کر کے 6 سالہ معصوم بچی کو قتل کر دیا۔ پولیس کے مطابق بچی کے جسم پر تشدد کے واضح نشانات پائے گئے ہیں۔ملزمہ نے اپنے شوہر اشفاق کے ساتھ مل کرکمسن فاطمہ کو زخمی حالت میں جناح ہسپتال منتقل کیا تاہم ڈاکٹرز نے بچی کے جسم پر تشدد کے نشانات دیکھ  کر فوری طور پر پولیس کو اطلاع دی۔

میاں بیوی کے بیانات میں تضاد پایا گیا جس پر دونوں کو حراست میں لے لیا گیا۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق بچی پر تشدد میں اس کا والد اشفاق بھی ملوث ہو سکتا ہے ،پولیس نے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے مردہ خانے منتقل کر کے مزید شواہد اکٹھے کرنے شروع کر دئیے ۔ حکام کے مطابق بچی کی حقیقی والدہ کراچی میں رہائش پذیر اور اسے واقعہ کی اطلاع دے دی گئی ہے ،مقتولہ کی حقیقی والدہ کی مدعیت میں مقدمہ درج کیا جائے گا۔ محلہ داروں کے بیانات قلمبند کر لئے گئے ہیں۔ 

 

 

کھیلوں کی دنیا

قومی ویمنز ٹیم کے ٹریننگ کیمپ کیلئے 25رکنی سکواڈ اعلان

پی ایس ایل ، بلیسنگ موزا ربانی پر 2سالہ پابندی عائد

پاکستان میں ہمیشہ معیاری فاسٹ بولرز پیدا ہوئے :والش

فاطمہ ثنا کی ویمن کرکٹ لیگ شروع کرنے کی درخواست

حسن علی کا یارک شائر سے معاہدہ

کوشش کریں گے کہ زلمی کا مومینٹم جاری رکھیں:بابر

آج کے کالمز

ایاز امیر
فینٹا کا حشر جو خود امریکہ میں ہو رہا ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
Profiles in Courage
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم: خواب حقیقت کب بنے گا؟
شاہد صدیقی
سلمان غنی
مذاکرات میں تسلسل ناگزیر کیوں؟
سلمان غنی
محمد حسن رضا
امریکہ ایران مذاکرات ‘پس پردہ حقائق
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
خوشگوار زندگی اور اسلامی تعلیمات
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak