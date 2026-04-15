4 انسانی سمگلرز گرفتار ، 508 پاسپورٹ ، جعلی ڈگریاں برآ مد

4 انسانی سمگلرز گرفتار ، 508 پاسپورٹ ، جعلی ڈگریاں برآ مد

گوجرانوالہ (نیوز رپورٹر)ایف آ ئی اے نے 4 انسانی سمگلرز گرفتار کرکے 508پاسپورٹ شناختی کارڈ جعلی ڈگریاں یورپ خلیجی ریاستوں کے ورک پرمٹ برآمد کرلئے۔

ڈپٹی ڈائریکٹر سرکل گوجرانوالہ سرور وڑائچ کی تشکیل کرد ہ ٹیم نے حافظ آباد میں ٹیکنیکل ٹریننگ سنٹر میں چھاپہ مار کر 508 پاسپورٹ جعلی ڈگریاں یورپ جاپان خلیجی ریاستوں کے جعلی ورک پرمٹ برآمد کرلئے ، اس موقع ڈپٹی ڈائریکٹر سرکل گوجرانوالہ سرور وڑائچ نے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ ریڈ میں حاجی منور اقبال، محمد نواز خالد فیاض اور ذوالفقار کو گرفتار کر لیا گیا ، ملزم برسوں سے لوگوں سے ٹیکنیکل ٹریننگ سنٹر کی آڑ میں یورپ جاپان خلیجی ممالک بھیجنے ،ویزا ملازمت کا جھانسہ دیکر لاکھوں روپے بٹور رہے تھے ۔

 

