لیڈی کانسٹیبل عائشہ ریاض کے اغوا کا دعویٰ غلط ، نکاح کا انکشاف

  • جرم و سزا کی دنیا
لاہور (کرائم رپورٹر)لیڈی کانسٹیبل عائشہ ریاض کے مبینہ اغواء کے کیس میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے جہاں پولیس تفتیش کے دوران اغواء کا دعویٰ غلط ثابت ہو گیا۔

پولیس کے مطابق عائشہ ریاض کے والد کی مدعیت میں قلعہ گجر سنگھ تھانے میں اغواء کا مقدمہ درج کیا گیا تھا، جس کے بعد پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کیا۔ ایس ڈی پی او سول لائنز کی سربراہی میں ایک خصوصی ٹیم تشکیل دی گئی جس نے سیف سٹی کیمروں اور جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے شواہد اکٹھے کیے ۔تحقیقات کے دوران یہ بات سامنے آئی کہ لیڈی کانسٹیبل عائشہ ریاض کو اغواء نہیں کیا گیا بلکہ انہوں نے اپنی مرضی سے نکاح کیا۔ عائشہ کے بیان کے مطابق اس نکاح میں ان کے اہل خانہ کی رضامندی شامل نہیں تھی اور گھر والے انہیں زبردستی طلاق (خلع) لینے پر مجبور کر رہے ہیں۔پولیس کا کہنا ہے کہ اغواء کا مقدمہ دراصل ذاتی رنجش اور نکاح پر ناراضی کی بنیاد پر درج کروایا گیا تھا۔ پولیس ترجمان کے مطابق کیس کے حقائق سامنے آنے کے بعد قانونی کارروائی کا رخ تبدیل کر دیا گیا ہے ۔ایس پی سول لائنز چودھری اثر علی نے بتایا کہ عائشہ ریاض 11 اپریل کو ڈیوٹی پر حاضر نہیں ہوئیں، جس پر انہیں محکمانہ طور پر غیر حاضر قرار دیا گیا تھا۔ معاملے کی مزید قانونی کارروائی جاری ہے۔

 

 

پاکستان

پاکستان میں دو بارہ مذاکرات،2روز اہم:فیلڈ مارشل عاصم منیر شاندار کام کررہے،ایران کے ساتھ بات چیت کیلئے کسی ایسے ملک میں کیوں جائیں جس کا اس معاملے سے تعلق نہیں:ٹرمپ

بجلی کی لوڈشیڈنگ شروع،تقریباً ڈیڑھ روپے فی یونٹ مہنگی کرنیکا فیصلہ،گیس کی بھی قلت

آئی ایم ایف :پاکستان میں معا شی ترقی کم اور مہنگائی بڑھنے کی پیشگوئی

مریم نواز کا کاشتکاروں کو6ارب کا باردانہ مفت دینے کا اعلان

عمران سے بشری ٰ بی بی کی ملاقات،بہنیں اور وکلا نہ مل سکے

فارن فنڈنگ کیس میں عمران خان مرکزی ملزم قرار

آج کے کالمز

ایاز امیر
فینٹا کا حشر جو خود امریکہ میں ہو رہا ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
Profiles in Courage
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم: خواب حقیقت کب بنے گا؟
شاہد صدیقی
سلمان غنی
مذاکرات میں تسلسل ناگزیر کیوں؟
سلمان غنی
محمد حسن رضا
امریکہ ایران مذاکرات ‘پس پردہ حقائق
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
خوشگوار زندگی اور اسلامی تعلیمات
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
