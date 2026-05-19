صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

4سالہ مغوی بچہ بازیاب، مبینہ مقابلے میں اغوا کار ہلاک

  • جرم و سزا کی دنیا
4سالہ مغوی بچہ بازیاب، مبینہ مقابلے میں اغوا کار ہلاک

پیرمحل،سندیلیانوالی (نمائندہ دنیا،سٹی رپورٹر )تھانہ اروتی پولیس نے کامیاب کارروائی کرتے ہوئے 4 سالہ مغوی بچہ عباد علی کو بحفاظت بازیاب کرا لیا،

 جبکہ مبینہ پولیس مقابلے کے دوران ایک اغوا کار ہلاک اور دوسرا زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا۔پولیس کے مطابق چند روز قبل چک نمبر 755 گ ب کا رہائشی کمسن بچہ عباد علی گھر کے باہر کھیل رہا تھا کہ نامعلوم ملزمان اسے موٹر سائیکل پر اغوا کر کے فرار ہو گئے تھے ۔ واقعے کا مقدمہ تھانہ اروتی میں درج کیا گیا جس پر ڈی پی او ٹوبہ ٹیک سنگھ اخلاق اللہ تارڑ کی ہدایت پر خصوصی ٹیمیں تشکیل دی گئیں۔پولیس کا کہنا ہے کہ نکاسو پل کے قریب مشکوک موٹر سائیکل سوار افراد کو رکنے کا اشارہ کیا گیا تاہم ملز موں نے فرار ہونے کی کوشش کرتے ہوئے فائرنگ شروع کر دی۔ جوابی کارروائی کے دوران ایک ملزم اپنی ہی ساتھیوں کی فائرنگ کی زد میں آ کر ہلاک ہو گیا جبکہ دوسرا زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا، جبکہ ایک ملزم موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا جس کی تلاش جاری ہے ۔کارروائی کے دوران مغوی بچہ عباد علی کو بحفاظت بازیاب کرا لیا گیا۔ زخمی اور ہلاک ہونے والے ملزمان کو آر ایچ سی اروتی منتقل کر دیا گیا۔ڈی پی او ٹوبہ ٹیک سنگھ اخلاق اللہ تارڑ نے چک 755 گ ب کا دورہ کیا، بچے کو والدین کے حوالے کیا اور پولیس ٹیم کی کارکردگی کو سراہا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

امریکا کے پاس اُڑن طشتریوں سے نکالی گئی 4خلائی مخلوق

سائنسدانوں نے تربوز کا حیران کن فائدہ دریافت کرلیا

تنہائی سے بچنے کیلئے معمر شخص سپر مارکیٹ میں رہنے لگا

والدین کیلئے تیسرے اور چوتھے بچے کی پیدائش پر نقد انعام

بار بی کیو سامان کی چوری میں ملوث لومڑی پکڑی گئی

ٹرمپ اور نیتن یاہو سے مشابہت رکھنے والی بھینسیں وائرل

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
یہ ہمارے ساتھ ہوا کیا!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
معین نظامی کی پیش گوئیاں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
قریشی صاحب: صحافت کا آفتابِ عالم تاب
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
نام نہاد کالے دھن کی اصل حقیقت
شاہد کاردار
رشید صافی
سفارتی ناکامی کی قیمت
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
مارشل لاء دور میں سٹوڈنٹ یونین کے الیکشن
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak