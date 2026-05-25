صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نواب ٹاؤن:گھر میں سوا کروڑ کی چوری، ملازمہ والدہ سمیت گرفتار

  • جرم و سزا کی دنیا
نواب ٹاؤن:گھر میں سوا کروڑ کی چوری، ملازمہ والدہ سمیت گرفتار

غلام مرتضیٰ اہلخانہ کے ہمراہ منڈی گیا ہوا تھا، ملازمہ نے واردات کر دی:پولیس دیگر علاقوں میں 5افراد کو لوٹ لیا گیا، ایک گاڑی اور 3موٹرسائیکلیں بھی غائب

 لاہور(کرائم رپورٹر)نواب ٹاؤن میں گھر سے ملازمہ سوا کروڑ مالیتی زیورات، نقدی و دیگر سامان چوری کر کے فرار ،پولیس نے ملزمہ کو والدہ سمیت گرفتارکر لیا ۔تفصیلات کے مطابق نواب ٹاؤن کا رہائشی غلام مرتضیٰ اہلخانہ کے ہمراہ قربانی کیلئے جانور خریدنے مویشی منڈی گیا ہوا تھا کہ ان کی غیر موجودگی میں گھریلو ملازمہ مبینہ طور پر گھر سے ایک کروڑ 25 لاکھ روپے مالیتی 25 تولے سونا،ملکی و غیر ملکی کرنسی اور دیگر سامان چوری کر کے فرار ہو گئی ۔

پولیس کے مطابق گھریلو ملازمہ نے اپنی والدہ کے ساتھ مل کر واردات کی تھی ،ملزمہ کو اسکی والدہ سمیت رینالہ خورد سے گرفتار کر کے مال برآمد کر لیا ہے ۔دریں اثنا نامعلوم مسلح ڈاکوؤں نے سبزہ زار میں اقدس سے 3لاکھ روپے اور موبا ئل فون، لاری اڈا میں فاخر سے اڑھائی لاکھ روپے اور موبائل فون، ملت پارک میں ساجد سے 2لاکھ 35ہزار اور موبائل، باغبانپورہ میں ریاض سے 2لاکھ اور موبائل ، گرین ٹاؤن میں نعیم سے 2لاکھ اور موبائل فون لوٹ لیا ۔دریں اثنا نامعلوم افراد لیاقت آباد سے جواد کی گاڑی جبکہ اسلام پورہ میں امانت ، کاہنہ سے یا سین اور لوہاری سے نواز کی موٹرسائیکلیں چوری کرکے لے گئے ۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

کوئٹہ:ریلوے ٹریک پر دھماکا،ایف سی اہلکاروں سمیت14 شہید،متعدد زخمی

شہباز شریف کا دورہ چین،علی با باسمیت چینی کمپنیوں سے7ارب ڈالر کے معاہدوں ،مفاہمتی یاد داشتوں پر دستخط

مریم نواز کا عیدالاضحیٰ پر فول پروف سکیورٹی یقینی بنانے کا حکم

فتح جنگ:120 بچیوں کی رخصتی، عید کے بعد 500 اجتماعی شادیاں

قبائلی نمائندوں ،تاجروں کی تجاویز پر افغان سرحد کھولی جائے :حافظ نعیم

پاک چین دوستی ہمیشہ زندہ و تابندہ رہے گی:نوازشریف

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مسجد و خانقاہ کی تشکیلِ نو
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
ایک نئے دور کا ممکنہ آغاز
رسول بخش رئیس
جاوید حفیظ
جنگ، امن اور معیشت
جاوید حفیظ
میاں عمران احمد
ڈیم، سرمایہ کاری اور بجٹ
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
ایرانی جوئے شیر اور پاکستانی کوہ کن
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
حضرت ابراہیم علیہ السلام بحیثیت ِ والد
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak