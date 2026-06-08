صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

معمولی تنازع ،گھر میں گھس کر خواتین کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا

  • جرم و سزا کی دنیا
معمولی تنازع ،گھر میں گھس کر خواتین کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا

مرغے نے ملزم کی پوتی کو کاٹا جس پر اس نے شہری کے گھر پر حملہ کر دیا

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)معمولی تنازع کی بنا پر گھر میں گھس کر خواتین سمیت دیگر اہلخانہ کو قابو کرکے تشدد کا نشانہ بنا دیا گیا۔تھانہ نشاط آباد کے علاقے گلشن برکت ٹاؤن میں کشف علی نامی شہری نے پولیس کو بتایا کہ ملزم کی پوتی کھیلنے کے لئے ان کے گھر میں داخل ہوئی اور اس دوران گھر پر موجود مرغے نے ملزم کی پوتی کو مبینہ طور پر معمولی چونچ سے کاٹ لیا۔ جس کے تنازع پر ملزم نے اپنے دیگر ساتھیوں کے ہمراہ ان کے گھر پر دھاوا بول دیا اور گھر پر موجود خواتین سمیت دیگر افراد کو قابو کر کے تشدد کا نشانہ بنا دیا اور اس دوران سنگین نتائج کی دھمکیاں بھی دی گئیں۔پولیس نے مقدمہ درج کرکے قانونی کارروائی شروع کر دی ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

ٹرمپ کا انٹرویو کے دوران خاتون میزبان سے سخت جملوں کا تبادلہ ، اٹھ کر چلے گئے

مڈٹرم الیکشن قریب ،ٹرمپ کو اپنی جماعت میں مزاحمت کا سامنا

روسی ڈرون حملہ،یوکرین کا چرنوبل کے قریب جوہری ذخیرے کو نشانہ بنانے کا الزام

اسرائیل کے غزہ کے بعد لبنان میں بھی سفید فاسفورس سے حملے

سینٹ پیٹرزبرگ اکنامک فورم ختم 80 ارب ڈالر کے معاہدے

امریکا :انگلینڈ فٹبال ٹیم کے ٹریننگ کیمپ کے قریب فائرنگ 3خواتین سمیت 9افراد زخمی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
متبادل معاشی نظام ناگزیر ہے
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
معاشرہ سازی
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
بجٹ اور ملکی معیشت
میاں عمران احمد
کنور دلشاد
28ویں ترمیم اور قیاس آرائیاں
کنور دلشاد
سعود عثمانی
رزقِ خاک لہو
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
جھوٹ سے اجتناب
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak