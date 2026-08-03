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سابقہ رنجش، شہری کو فائرنگ کرکے لہو لہان کر دیا

  • جرم و سزا کی دنیا
سابقہ رنجش، شہری کو فائرنگ کرکے لہو لہان کر دیا

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)سابقہ رنجش کی بنا پر شہری کو فائرنگ کرکے لہو لہان کر دیا گیا۔

تھانہ جھنگ بازار میں مقدمہ کا اندراج کرواتے ہوئے محمد گل نامی شہری نے پولیس کو بتایا کہ ملزم نے اس کے بیٹے اظہر کو قابو کر لیا اور تشدد کا نشانہ بنانے کے ساتھ فائرنگ کرتے ہوئے لہو لہان کر دیا اور اس دوران سنگین نتائج کی دھمکیاں بھی دی گئیں۔ تاہم پولیس نے مقدمہ درج کرکے ملزمان کی تلاش شروع کر دی ہے۔

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