بجلی چوری کر نیوالا شہری پکڑا گیا
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)بجلی چوری کرنے والے شہری کو قابو کرلیا گیا۔تھانہ ستیانہ کے علاقے میں فیسکو ٹیموں نے مختلف پوائنٹس کو چیک کیا۔ اس دوران شہری کو بجلی چوری کرنے میں ملوث پایا گیا۔ مقدمہ درج کرلیا گیا۔
بجلی چوری کرنے والے شہری کو قابو کرلیا گیا۔تھانہ ستیانہ کے علاقے میں فیسکو ٹیموں نے مختلف پوائنٹس کو چیک کیا۔ اس دوران شہری کو بجلی چوری کرنے میں ملوث پایا گیا۔ مقدمہ درج کرلیا گیا۔
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