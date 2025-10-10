یوٹیوبر عادل راجہ لندن ہائیکورٹ میں ہتک عزت کا کیس ہار گئے
بریگیڈیئر (ر)راشد نصیر نے مقدمہ جیتا،یوٹیوبر کو 13کروڑ روپے دینا ہونگے عادل راجہ الزامات ثابت کرنے میں ناکام ،راشد نصیر کی شہرت کو نقصان پہنچا :جج
لندن(دنیا نیوز)لندن ہائیکورٹ میں بریگیڈیئر (ر)راشد نصیر نے یوٹیوبر عادل راجہ کے خلاف ہتک عزت کا دعویٰ جیت لیا، جس کے مطابق عادل راجہ کو ہرجانے اورعدالتی اخراجات کی مد میں 13 کروڑ روپے دینا ہوں گے ۔جج لندن ہائیکورٹ کا کہنا ہے کہ عادل راجہ نے بریگیڈیئر (ر) راشد نصیر کو بدنام کیا اور ان پر جھوٹے الزامات لگائے ، عادل راجہ کو بریگیڈیئر (ر)راشد نصیر کو 50 ہزار پاؤنڈ ہرجانہ ادا کرنا ہوں گے ۔جج نے عادل راجہ کو بریگیڈیئر (ر) راشد نصیر کو عدالتی اخرجات کے تقریباً 3 لاکھ پاؤنڈ بھی دینے کا حکم دیا اور یہ احکامات بھی جاری کئے کہ عادل راجہ اپنے تمام میڈیا پلیٹ فارمز پر راشد نصیر کے کیس جیتنے کی خبر دیں گے ۔جج رچرڈ سپئیرمین نے تسلیم کیا کہ ان میڈیا آئٹمز سے راشد نصیر کی شہرت کو نقصان پہنچا اور عادل راجہ اپنے الزامات کو ثابت کرنے میں ناکام رہے ۔یاد رہے کہ راشد نصیر نے 9 میڈیا آئٹمز کو ہتک آمیز قرار دے کر لندن ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا۔