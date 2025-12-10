صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

امارات :غیر قانونی افراد کو پناہ دینے پر 38 کروڑ روپے جرمانہ ہوگا

  • دنیا میرے آگے
امارات :غیر قانونی افراد کو پناہ دینے پر 38 کروڑ روپے جرمانہ ہوگا

دبئی (مانیٹرنگ ڈیسک)متحدہ عرب امارات نے رہائشی قوانین مزید سخت کر دئیے ، غیر قانونی افراد کو پناہ دینے پر 50 لاکھ درہم ( 38 کروڑ روپے ) تک جرمانہ ہوسکتا ہے ۔۔۔

رہائش یا نوکری دینے پر جرمانہ اور جیل بھی ہوگی۔وزٹ ویزے پر کام کرنا جرم قرار دیا گیا ، 10 ہزار درہم ( 7 لاکھ 60 ہزار روپے ) سے زائد جرمانہ ہوگا ، جعلی رہائشی دستاویزات پر 10 سال تک قید کی سزا بھی ہوسکتی ہے ۔حکومت امارات نے رہائشی قوانین کی خلاف ورزی قومی سلامتی کے خلاف جرم قرار دے دیا۔

 

