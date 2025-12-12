صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

27 واں شاہ سلمان ایوارڈ حفظ و تلاوت قرآن،مجموعی انعامات 70 لاکھ ریال

ریاض (اے پی پی)خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی زیرسرپرستی وزارت اسلامی امور نے 27 ویں شاہ سلمان ایوارڈ برائے حفظ و تلاوت قرآن کریم اور تفسیر کے انعقاد کا اعلان کیا ہے۔۔

طلبا و طالبات کے مابین مقابلے کے مجموعی انعامات 70 لاکھ ریال کے رکھے گئے ہیں۔مقابلہ جیتنے والے لڑکوں کے لیے تقسیم انعامات کی تقریب ریاض میں 2 رمضان کو ہوگی جبکہ لڑکیوں کے لیے تقریب 3 رمضان کو منعقد کی جائے گی۔مقابلے کے لیے 6 زونز رکھے گئے ہیں جن میں پہلا انعام 4 لاکھ ریال ہوگا۔

 

 

