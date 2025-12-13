صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بابری مسجد کی دوبارہ تعمیر ،ٹرسٹ کو ساڑھے 3 کروڑ کے عطیات موصول

  • دنیا میرے آگے
بابری مسجد کی دوبارہ تعمیر ،ٹرسٹ کو ساڑھے 3 کروڑ کے عطیات موصول

کولکتہ (اے پی پی)بھارتی ریاست مغربی بنگال کے ضلع مرشد آباد کے بیل ڈانگا علاقے میں ازسرنو بنائی جانے والی بابری مسجد کے حوالے سے قائم کئے گئے ٹرسٹ ویسٹ بنگال اسلامک فائونڈیشن آف انڈیا کو اب تک ساڑھے 3کروڑ روپے کے عطیات موصول ہوئے ہیں۔۔۔

 ٹرسٹ کے بینک اکائونٹ میں آن لائن جمع کرائی گئی رقم اب تک 2اعشاریہ 63کروڑ روپے تک پہنچ چکی ہے ۔یاد رہے کہ ہمایوں کبیر نے بیل ڈانگا میں بابری مسجد کی دوبارہ تعمیر کا اعلان کر رکھا ہے جس کا سنگ بنیاد رواں ماہ کی چھ تاریخ کو رکھا گیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج:کاروباری ہفتے کا مثبت اختتام،104ارب منافع

سونے کی ایک اور چھلانگ،10ہزار7سو روپے مہنگا،تولہ4لاکھ 54 ہزار سے اوپر

گڈز ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال ،صنعتکاروں کا مسئلہ حل کرنیکا مطالبہ

مطالبات تسلیم نہ ہونے پرپٹرول پمپس بند کرینگے ، ڈیلرز

صنعت کا مالی بوجھ ناقابلِ برداشت ہو چکا ،او سی اے سی

مقامی صنعت کو مسابقت کے قابل بنایا جائے ،گوہر اعجاز

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ریاست‘ سماج اور انسانی جان کی حرمت
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
افسوس! صد افسوس!
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بیٹی نے ماں کا نوبیل پرائز وصول کیا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
نئے صوبوں کی تحریک‘امید کی کرن…(1)
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
بلاول بھٹو‘ صوبہ کراچی اور زرعی انکم ٹیکس
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس!
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak