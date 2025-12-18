صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں 5 سال کی کم ترین سطح پر

  • دنیا میرے آگے
عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں 5 سال کی کم ترین سطح پر

ڈینور (رائٹرز )عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں 5 سال کی کم ترین سطح پر آ گئیں۔۔۔

برینٹ خام تیل 3 فیصد کمی کے بعد 58اعشاریہ92 ڈالر فی بیرل کی سطح پر آ گیا ، امریکی خام تیل2اعشاریہ7فیصد کمی سے 55اعشاریہ27 ڈالر فی بیرل کی سطح پر پہنچ گیا ۔ماہرین کے مطابق یوکرین میں ممکنہ امن معاہدہ تیل مارکیٹ پر گہرے اثرات ڈال سکتا ہے ۔ اس کے علاوہ روسی تیل پر عائد پابندیوں کے باعث پیدا ہونے والی لاجسٹک رکاوٹوں کے خاتمے کا امکان بھی قیمتوں میں کمی کی بڑی وجہ قرار دیا جا رہا ہے ۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
پاکستان کے شاہی خاندان
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
حاصلِ کلام
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
بلوچستان: خدشات اور امکانات
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
سیکولر بھارت میں منہ زور ہندوتوا کا ننگا ناچ
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
عجائب خانے میں ایک عمر … (3)
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
چند سبق آموز احادیث… (13)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak