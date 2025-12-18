صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ہارورڈ میں انسانی اعضا کی چوری، مینیجر کو 8 سال قید

  • دنیا میرے آگے
ہارورڈ میں انسانی اعضا کی چوری، مینیجر کو 8 سال قید

واشنگٹن(اے ایف پی)امریکی محکمہ انصاف کے مطابق ہارورڈ میڈیکل سکول کے سابق میرج روم مینیجر سیڈریک لاج کو انسانی اعضا چوری اور فروخت کرنے پر آٹھ سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے ۔۔۔

 لاج نے تسلیم کیا  کہ اس نے 2018 سے مارچ 2020 تک دماغ، جلد، ہاتھ، چہرے اور دیگر اعضا غیر قانونی طور پر فروخت کیے ۔ اس کی بیوی ڈینیز لاج کو ایک سال قید کی سزا دی گئی۔ اعضا کو نیو ہمپشائر، میساچوسٹس اور پنسلوانیا میں منتقل کر کے فروخت کیا گیا۔ حکام کے مطابق کئی خریداروں کو بھی سزا دی جا چکی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

بھیک مانگنے پر ہزاروں پاکستانیوں کی بیرون ملک واپسی:رواں سال 51ہزار مسافر آف لوڈ کیے: ڈی جی ایف آئی اے

پاک فوج کا مکا مودی کو کبھی نہیں بھولے گا:شہباز شریف

چیف جسٹس اسلام آباد ہائیکورٹ نے استعفے کیلئے دباؤ ڈالا:جسٹس طارق جہانگیری

مین ہول میں گرنے کتے کاٹنے کے واقعات:مریم نواز افسروں پر برہم،اے سی لیہ کو اجلاس میں بیٹھنے نہ دیا

صدر نے دانش سکولز اتھارٹی بل وزیر اعظم کو واپس بھجوا دیا

اسلام آباد ہائیکورٹ :تھری ایم پی او جاری کرنے پر افسروں کو توہین عدالت کی سزائیں کالعدم

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
پاکستان کے شاہی خاندان
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
حاصلِ کلام
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
بلوچستان: خدشات اور امکانات
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
سیکولر بھارت میں منہ زور ہندوتوا کا ننگا ناچ
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
عجائب خانے میں ایک عمر … (3)
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
چند سبق آموز احادیث… (13)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak