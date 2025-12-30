صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

برقی گاڑیوں کی فروخت ،چینی کمپنی نے ٹیسلا کو پیچھے چھوڑ دیا

  • دنیا میرے آگے
برقی گاڑیوں کی فروخت ،چینی کمپنی نے ٹیسلا کو پیچھے چھوڑ دیا

بیجنگ (اے ایف پی)چین کی گاڑی ساز کمپنی بی وائے ڈی 2025 میں برقی گاڑیوں کی فروخت کے لحاظ سے دنیا کی سب سے بڑی کمپنی بن گئی ہے۔۔۔

بی  وائے ڈی ہائبرڈ گاڑیاں بھی تیار کرتی ہے اور اس کے تیزی سے بڑھتے ہوئے مارکیٹ شیئر نے ٹیسلا کو پیچھے چھوڑ دیا ۔ نومبر تکبی وائے ڈی نے 20لاکھ7ہزار برقی گاڑیاں فروخت کیں، جبکہ امریکی کمپنی ٹیسلا کی سالانہ فروخت تقریباً16لاکھ50ہزار رہنے کا امکان ہے ۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ٹیسلا کی فروخت شمالی امریکا اور یورپ میں تقریباً ایک تہائی کم ہوئی ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

تھوڑا سا رونا بچے کو صبر، خود پر قابو کرنا سکھاتا ہے

طلاق جیسے فیصلوں پر لوگ اے آئی کا مشورہ ماننے لگے

ہم بلیک ہول میں جی رہے ہیں، ایسی سوچ کیوں ہے

ایسا واحد مشغلہ جو آپ کو ذہین ترین بنا سکتا ہے

ٹرین کا دو سیکنڈز میں 700کلومیٹر رفتار پکڑنے کا ریکارڈ

محبت کی خاطر بسنتی ہائی وولٹیج ٹاور پر چڑھ گئی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
اقلیت؟ کون سی اقلیت؟؟
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
بس ایک جواب کا سوال ہے بابا!
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
2026ء میں ہم کیا کریں گے؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
سیاسی مفاہمت ناگزیر کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
مزاحمت یا مفاہمت؟ پی ٹی آئی کا امتحان
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ …(4)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak