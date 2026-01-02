صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

2025:دنیا بھر میں 128صحافی ہلاک ،533قید

برسلز (اے ایف پی)2025میں دنیا بھر میں 128صحافی ہلاک ہوئے ، جن میں سے زیادہ تر مشرق وسطیٰ میںمارے گئے ۔۔۔

بین الاقوامی فیڈریشن آف جرنلسٹس(آئی ایف جے )کے جنرل سیکرٹری انتھونی بیلانجر نے کہا کہ یہ اعدادوشمار صحافیوں کے لیے عالمی سرخ الرٹ ہیں۔ فلسطینی علاقوں میں 56 صحافی ہلاک ہوئے ، جبکہ یمن، یوکرین، سوڈان، پیرو اور بھارت میں بھی صحافی جان کی بازی ہار گئے ۔آئی ایف جے کے مطابق اس وقت دنیا بھر میں 533 صحافی قید ہیں، ، چین سب سے زیادہ 143 قیدی صحافیوں کے ساتھ سرفہرست ہے ۔

 

