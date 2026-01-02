پلوامہ حملہ غیرملکی نہیں، بی جے پی کی سازش کا حصہ تھا:سماج وادی پارٹی
بھارتی سماج وادی پارٹی کے رہنما سناتن پانڈے نے کہا ہے کہ 2019 میں ہونے والا پلوامہ حملہ غیرملکی نہیں بلکہ بی جے پی کی سازش کا حصہ تھا۔جھوٹ چھپانے کے لیے پلوامہ کی سازش کا ڈھونگ رچایا گیا۔۔۔
انہوں نے کہا کہ بی جے پی آج تک نہ بتا سکی کہ حملے میں استعمال ہوا آر ڈی ایکس کہاں سے آیا، بغیر تحقیقات اور ثبوت پاکستان پر الزام لگانا مودی حکومت کی عادت بن گئی ہے ۔ فروری 2019 میں پلوامہ میں دھماکا خیز مواد سے بھری ایک گاڑی بھارتی فوجیوں کی بس سے جا ٹکرائی جس کے نتیجے میں نیم فوجی دستے سی آر پی ایف کے 40 سے زیادہ اہلکار ہلاک ہوگئے تھے۔