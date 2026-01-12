سعودی عرب :ایک ہفتے کے دوران 10 ہزار غیرقانونی تارکین ملک بدر
ریاض(اے پی پی)سعودی عرب میں ایک ہفتے کے دوران اقامہ، لیبر اور سرحدی قانون کی خلاف ورزیوں پر مزید 18 ہزار 836 افراد کو حراست میں لیا گیا جبکہ 10 ہزار 195 غیرقانونی تارکین کو ان کے ملک واپس بھیجا گیا۔
یکم سے 7 جنوری 2026 کے درمیان مجموعی طور پر 11 ہزار 710 افراد کو اقامہ قانون، 4 ہزار239 کوغیر قانونی سرحد عبور کرنے کی کوشش اور 2 ہزار 887 کو قانون محنت کی خلاف ورزی پر حراست میں لیا گیا۔غیرقانونی طور پر سعودی عرب میں داخل ہونے کی کوشش پر ایک ہزار 741 افراد کو گرفتار کیا گیا۔