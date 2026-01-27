صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گرفتار چینی جنرل پر امریکا کو جوہری معلومات فراہم کرنیکا الزام

  • دنیا میرے آگے
گرفتار چینی جنرل پر امریکا کو جوہری معلومات فراہم کرنیکا الزام

جنرل ژانگ صدر شی کے قابل اعتماد فوجی اتحادی سمجھے جاتے تھے :امریکی جریدہ چین میں بدعنوانی کیخلاف مہم کے تحت کئی فوجی افسر زیر تفتیش:برطانوی میڈیا

واشنگٹن(دنیا مانیٹرنگ)چین کے سینئر ترین جنرل ژانگ یوکسیا پر الزام ہے کہ انہوں نے ملک کے جوہری ہتھیاروں کے پروگرام کی حساس معلومات امریکا کو فراہمکیں اور سرکاری عہدوں کے تقرر کے بدلے بھاری رشوتیں وصول کیں۔امریکی جریدے وال سٹریٹ جنرل کی رپورٹ کے مطابق یہ الزمات چین کے اعلیٰ سطح کے اجلاس کی بریفنگ میں لگائے گئے ۔امریکی اخبار کے مطابق یہ بریفنگ ہفتے کی صبح ملک کی فوج کے اعلیٰ افسروں کی موجودگی میں ہوئی جب کہ اس سے کچھ دیر پہلے چین کے وزارت دفاع نے ژانگ یوکسیا کے خلاف ایک تحقیقات کا اعلان بھی کیا تھا۔جنرل ژانگ کبھی صدر شی جن پنگ کے سب سے قابل اعتماد عسکری اتحادی سمجھے جاتے تھے ۔ وزارت دفاع کی ابتدائی بیان میں صرف اتنا کہا گیا کہ پارٹی کی سخت ضابطہ بندی اور ریاستی قوانین کی خلاف ورزی کے شبہات پر تحقیقات جاری ہیں، تاہم تفصیلات فراہم نہیں کی گئیں۔

ذرائع نے وال سٹریٹ جرنل کو بتایا کہ تحقیقات میں ان کی زیر نگرانی ایک طاقتور ایجنسی بھی شامل ہے جو فوجی ساز و سامان کی تحقیق، ترقی اور خریداری کی ذمہ دار ہے ۔بریفنگ سے واقف افراد کے مطابق جنرل ژانگ پر الزام ہے کہ انہوں نے اس بڑے بجٹ والے خریداری نظام میں عہدوں کی فروخت کے بدلے بھاری رقم وصول کی۔تاہم بریفنگ میں سب سے حیران کن الزام یہ سامنے آیا کہ جنرل ژانگ نے چین کے جوہری ہتھیاروں کی بنیادی تکنیکی معلومات امریکا کے حوالے کیں۔برطانوی خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق چین میں بدعنوانی کے خلاف مہم کے تحت دیگر اعلیٰ فوجی افسر بھی زیر تفتیش ہیں۔سنگاپور کے سکیورٹی سکالر جیمز چار کا کہنا ہے کہ فوج کے روزمرہ آپریشن معمول کے مطابق جاری رہ سکتے ہیں، لیکن جنرل ژانگ کو نشانہ بنانے سے یہ واضح ہوتا ہے کہ شی جن پنگ اس تنقید کا جواب دے رہے ہیں کہ یہ کارروائی کسی امتیاز کے بغیر کی جا رہی ہے ۔ماہرین کا ماننا ہے کہ یہ قدم نہ صرف کرپشن کے خلاف کارروائی ہے بلکہ صدر شی کی فوج میں مکمل سیاسی وفاداری اور کنٹرول یقینی بنانے کی حکمتِ عملی کا حصہ بھی ہے ۔

 

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

امریکی بحری بیڑہ مشرق وسطیٰ پہنچ گیا : لڑاکا طیارے اور فضائی دفاعی نظام بھی منتقل کیا جارہا، ایران پر حملے کیلئے اپنی حدود استعمال نہیں کرنے دینگے : متحدہ عرب امارات

سندھ سولر انرجی پراجیکٹ میں مبینہ کرپشن، نیب کا نوٹس، افسروں کیخلاف انکوائری شروع

تیراہ : آپریشن نہیں ٹارگٹڈ کارروائی، 65 فیصد کی نقل مکانی

ٹی 20 ورلڈ کپ : فیصلہ پاک بنگلہ دیش مفاد میں ہوگا : شہباز شریف:چیئر مین پی سی بی کی وزیراعظم سے ملاقات میں تمام آپشن کھلے رکھنے پر اتفاق،حتمی فیصلہ جمعے یا پیر کو ہوگا

47 ارب کا رمضان نگہبان پیکیج منظور، دکھ سکھ میں غریبوں کیساتھ ہیں : مریم نواز

تجارتی خسارہ بڑھا، ایف بی آر ہدف کے حصول میں ناکام، شرح سود برقرار

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
انڈا کس طرف سے توڑا جائے؟
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
واجب الاحترام ضمیر کا سونا اور جاگنا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
غزہ امن بورڈ میں شمولیت
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
18ویں ترمیم اتحادیوں کی زد میں
سلمان غنی
رشید صافی
وفاق اور کے پی میں اعتماد کی خلیج
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ!…(3)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak