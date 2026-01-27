صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عالمی نظام جنگل کے قانون میں بدلتا جا رہا :اقوام متحدہ

  • دنیا میرے آگے
عالمی نظام جنگل کے قانون میں بدلتا جا رہا :اقوام متحدہ

سلامتی کونسل ہی عالمی امن کے فیصلوں کا واحد مجاز فورم ہے :انتونیو گوتریس

نیو یارک(اے ایف پی)اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے سلامتی کونسل کا دفاع کرتے ہوئے کہا ہے کہ عالمی امن و سلامتی سے متعلق فیصلے کرنے کا اختیار صرف اسی ادارے کو حاصل ہے ۔ انہوں نے دنیا میں بڑھتی قانون شکنی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ عالمی نظام جنگل کے قانون میں بدلتا جا رہا ہے ۔ گوتریس نے اقوام متحدہ کے چارٹر کی  خلاف ورزیوں کی مذمت کی اور واضح کیا کہ کوئی بھی متبادل فورم یا غیر رسمی اتحاد سلامتی کونسل کے اختیارات کا نعم البدل نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے رکن ممالک پر زور دیا کہ وہ مثال بن کر قیادت کریں۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

امریکی بحری بیڑہ مشرق وسطیٰ پہنچ گیا : لڑاکا طیارے اور فضائی دفاعی نظام بھی منتقل کیا جارہا، ایران پر حملے کیلئے اپنی حدود استعمال نہیں کرنے دینگے : متحدہ عرب امارات

سندھ سولر انرجی پراجیکٹ میں مبینہ کرپشن، نیب کا نوٹس، افسروں کیخلاف انکوائری شروع

تیراہ : آپریشن نہیں ٹارگٹڈ کارروائی، 65 فیصد کی نقل مکانی

ٹی 20 ورلڈ کپ : فیصلہ پاک بنگلہ دیش مفاد میں ہوگا : شہباز شریف:چیئر مین پی سی بی کی وزیراعظم سے ملاقات میں تمام آپشن کھلے رکھنے پر اتفاق،حتمی فیصلہ جمعے یا پیر کو ہوگا

47 ارب کا رمضان نگہبان پیکیج منظور، دکھ سکھ میں غریبوں کیساتھ ہیں : مریم نواز

تجارتی خسارہ بڑھا، ایف بی آر ہدف کے حصول میں ناکام، شرح سود برقرار

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
انڈا کس طرف سے توڑا جائے؟
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
واجب الاحترام ضمیر کا سونا اور جاگنا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
غزہ امن بورڈ میں شمولیت
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
18ویں ترمیم اتحادیوں کی زد میں
سلمان غنی
رشید صافی
وفاق اور کے پی میں اعتماد کی خلیج
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ!…(3)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak