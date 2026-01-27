صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بھارت اور یورپی یونین نے آزاد تجارتی معاہدے کو حتمی شکل دیدی

  • دنیا میرے آگے
بھارت اور یورپی یونین نے آزاد تجارتی معاہدے کو حتمی شکل دیدی

نئی دہلی (اے ایف پی)بھارت اور یورپی یونین نے تقریباً دو دہائیوں بعد آزاد تجارتی معاہدے کو حتمی شکل دے دی ۔۔۔

 بھارتی حکام کے مطابق اس معاہدے کا باضابطہ اعلان آج منگل کو نئی دہلی میں ہونے والے سربراہی اجلاس میں کیا جائے گا۔ یورپی کمیشن کی صدر ارسلا فان اور یورپی کونسل کے صدر انتونیو کوسٹا بھارتی وزیراعظم مودی سے ملاقات کریںگے ۔ معاہدے کا مقصد چین اور امریکا کے دباؤ کے تناظر میں باہمی تجارت، ٹیکنالوجی اور سرمایہ کاری کو فروغ دینا ہے ، جس سے بھارت میں روزگار کے نئے مواقع پیدا ہونے کی توقع ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

شہر کی دنیا

جعلی کال پر خاتون کیخلا ف مقدمہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
انڈا کس طرف سے توڑا جائے؟
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
واجب الاحترام ضمیر کا سونا اور جاگنا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
غزہ امن بورڈ میں شمولیت
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
18ویں ترمیم اتحادیوں کی زد میں
سلمان غنی
رشید صافی
وفاق اور کے پی میں اعتماد کی خلیج
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ!…(3)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak