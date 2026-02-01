صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فرانس:مالی مشکلات ،پولیس فورس کی حمایت میں احتجاجی ریلیاں

  • دنیا میرے آگے
فرانس:مالی مشکلات ،پولیس فورس کی حمایت میں احتجاجی ریلیاں

پیرس(اے ایف پی) فرانس کے مختلف شہروں میں ہزاروں ظاہرین نے مالی مشکلات سے دوچار پولیس فورس کی حمایت میں احتجاجی ریلیاں نکالیں۔ یہ مظاہرے الائنس یونین کی کال پر 20 شہروں میں ہوئے ، پیرس میں 20ہزار افراد احتجاج میں شریک تھے۔

کچھ مظاہرین نے دھواں بم پھینکے اور سیٹیاں بجائیں، جبکہ بینرز پر لکھا تھاشہری پولیس کے ساتھ، عدم تحفظ اور بے گناہی ختم کریں۔یونین کے سربراہ وان ہیملرک نے کہا کہ قومی پولیس اب معمول کے حالات میں اپنا کام نہیں کر سکتی۔ مظاہرین نے وسائل کی کمی، عملے کی کمی اور بڑھتے ہوئے جرائم پر بھی احتجاج کیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

کوالٹی کاٹن کے بھاؤ میں بہتری کا عنصر غالب رہا

چاندی 2 ہزار، سونا ساڑھے 25 ہزار روپے تولہ سستا

تانبے کی برآمدات بڑھ کر 1.14 ارب ڈالر تک پہنچ گئیں

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
جناب سعید مہدی کی گواہی
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
بسنت کی آمد اور مثال کی حکمرانی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
دھاگے ہی بیچیں
رؤف کلاسرا
رشید صافی
شعلوں کے حصار میں خلیج
رشید صافی
عمران یعقوب خان
عمران خان کی بیماری
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
بھارت کا نام نہاد یوم جمہوریہ
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak