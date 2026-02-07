صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

امریکی فوج کا مشرقی بحرالکاہل میں ایک اور کشتی پر حملہ ،2منشیات کے سمگلر ہلاک

  دنیا میرے آگے
واشنگٹن (اے ایف پی)امریکی فوج نے مشرقی بحرالکاہل میں ایک کشتی پر حملے میں دو مبینہ منشیات کے سمگلروں کو ہلاک کر دیا، جس سے ستمبر میں شروع ہونے والی واشنگٹن کی مہم میں ہلاکتوں کی تعداد کم از کم 128 ہو گئی ہے۔۔۔

یو ایس سدرن کمانڈ نے ایکس پوسٹ میں کہا کہ انٹیلی جنس نے تصدیق کی ہے کہ کشتی مشرقی بحرالکاہل میں منشیات کی سمگلنگ کے معروف راستوں سے گزر رہی تھی اور منشیات کی سمگلنگ کی کارروائیوں میں مصروف تھی آپریشن میں کسی امریکی فوجی کو نقصان نہیں پہنچا ۔

