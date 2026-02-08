صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

امریکا چاہتا ہے یوکرین روس جنگ جون تک ختم ہو جائے :زیلنسکی

  • دنیا میرے آگے
امریکا چاہتا ہے یوکرین روس جنگ جون تک ختم ہو جائے :زیلنسکی

کیف(اے ایف پی)یوکرین کے صدر زیلنسکی نے انکشاف کیا ہے کہ امریکا چاہتا ہے کہ یوکرین اور روس کے درمیان تقریباً چار سال سے جاری جنگ جون تک ختم ہو جائے۔

 زیلنسکی کے مطابق امریکا نے پہلی بار دونوں ممالک کے مذاکراتی وفود کو اگلے ہفتے فلوریڈا میں مذاکرات کی دعوت دی ہے ۔ امریکا اس سے قبل ابو ظہبی میں دو ادوار کی ثالثی کر چکا ہے جہاں قیدیوں کے تبادلے پر پیش رفت ہوئی تاہم تنازع حل نہ ہو سکا۔ روس یوکرین کے مشرقی علاقے ڈونیٹسک پر مکمل کنٹرول کا مطالبہ کر رہا ہے ۔جبکہ یوکرین کا کہنا ہے کہ علاقہ چھوڑنا مستقبل میں مزید حملوں کا راستہ ہموار کرے گا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

اسلام آباد دھما کے کی منصوبہ بندی افغانستان میں ہوئی،ماسٹر مائنڈ زیر حراست،تعلق داعش سے ہے،فنڈنگ اور ٹارگٹ بھارت دے رہا:حالت جنگ میں ہیں:وزیر داخلہ

سپریم کورٹ:عمران خان کیخلاف13مقدمات کل سماعت کیلئے مقرر:خصوصی عدالت:ذاتی معالج سے معائنے کی درخواست مسترد

سینیٹری ورکرز کی ہلاکت ،وزیراعلیٰ مریم نواز کا ذمہ داروں کیخلاف کارروائی کا حکم

بسنت کی رنگینیاں عروج پر،غیر ملکیوں نے بھی لاہور کا رخ کر لیا ،آج آخری روز

گھنا ؤ نے جرم کا ارتکاب کرنے والوں کو کٹہرے میں لا یا جائیگا:شہباز شریف

سٹیٹ کی اتھارٹی کو چیلنج کرنا عدلیہ کا دائرہ اختیار نہیں:جسٹس علی باقر نجفی

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
دل اور جیل کے دروازے
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
کٹر پن اور تنگ نظری کے شاخسانے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
گاؤں کا استاد غلام محمد
رؤف کلاسرا
رشید صافی
تاشقند سے لاہور تک
رشید صافی
عمران یعقوب خان
لو پھر بسنت آئی
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاکستان اور قازقستان‘ استحکام و ترقی کی نئی منزلیں
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak