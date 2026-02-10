صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایپسٹین سکینڈل ،برطانوی وزیراعظم کے کمیونیکیشن چیف بھی مستعفی

  • دنیا میرے آگے
ایپسٹین سکینڈل ،برطانوی وزیراعظم کے کمیونیکیشن چیف بھی مستعفی

لندن(اے ایف پی)ایپسٹین سکینڈل کے بعد برطانوی وزیراعظم کیئر سٹارمر کے کمیونیکیشن چیف ٹِم ایلن بھی مستعفی ہو گئے۔۔

 ، ان کا استعفیٰ وزیراعظم کے چیف آف سٹاف کے مستعفی ہونے کے 24 گھنٹے کے اندر آیا ہے ۔ اپوزیشن پیٹر مینڈلسن کی امریکی سفیر کے طور پر تعیناتی پر سٹارمر سے استعفے کا مطالبہ کر رہی ہے ، جس سے بحران مزید گہرا ہو گیا ہے ۔دوسری جانب برطانیہ کے وزیر اعظم نے کہا کہ وہ اپنے عہدے پر توجہ مرکوز کر رہے ہیں ،استعفیٰ نہیں دیں گے ۔اسٹارمر نے کہا کہ وہ ملک میں تبدیلیوں پر توجہ دے رہے ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

گارڈن ٹاؤن سمیت مختلف علاقوں میں لاکھوں کے ڈاکے

مناواں کی ڈمپنگ سائٹ سے خاتون اوربچے کی لاشیں برآمد

کھڈیاں:بجری اتارتے کرنٹ لگنے سے ٹرک کا ہیلپرجاں بحق

میہڑ :پولیس اور ڈاکوؤں میں مقابلہ، 3اہلکار شہید، ایک زخمی

دکان پر قبضے کی کوشش، توڑ پھوڑ کرنیوالے ملزموں کیخلاف مقدمہ

بغیر لائسنس اسلحہ برآمد، ملزم گرفتار

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
پاکستان 2050ء
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
پانی ہمیشہ نشیب کی جانب بہتا ہے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ایپسٹین فائلز، کانٹے بوکر پھولوں کی تمنا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
پاکستان وسطی ایشیائی ممالک کی ترجیح کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
پہیہ جام ہڑتال کا زمانہ لد چکا
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
ظلم کا خاتمہ مگر کیسے؟
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak