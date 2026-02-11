صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایران سے کشیدگی:قطر میں امریکی اڈے پر موبائل میزائل لانچرز تعینات

  • دنیا میرے آگے
ایران سے کشیدگی:قطر میں امریکی اڈے پر موبائل میزائل لانچرز تعینات

واشنگٹن(رائٹرز)ایران کے ساتھ بڑھتی ہوئی کشیدگی کے پیشِ نظر امریکا نے قطر کے العدید ائیر بیس پر پٹریاٹ میزائلوں کو موبائل لانچر ٹرکوں میں نصب کر دیا۔۔۔

 تاکہ ضرورت پڑنے پر انہیں جلد کارروائی یا دفاعی پوزیشن میں منتقل کیا جا سکے ، سیٹلائٹ تصاویر سے ظاہر ہوا ہے یہ اقدام جوہری، میزائل اور علاقائی حمایت کے تنازع پر تہران کے ساتھ بڑھتے ہوئے تناؤ کی نشاندہی کرتا ہے ۔ امریکا خطے میں متعدد فوجی اڈوں پر موجود ہے ، ایران کی ممکنہ جارحیت سے خود کو محفوظ رکھنے کیلئے تیاریاں کر رہا ہے ، جبکہ ڈپلومیسی کے دروازے بھی کھلے رکھے گئے ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
تہوار تو سارے پنجاب کا ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
خواجہ آصف‘ بل کلنٹن اور نواز شریف
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم: تبدیلی کب آئے گی؟
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
سیاسی نظام میں تبدیلی کے امکانات
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
بنگلہ دیش انتخابات خطے میں بڑی تبدیلی
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کھیلوں کے حوالے سے شرعی حدود وقیود
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak