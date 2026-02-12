صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

برطانوی حکومت کے لوگو میں شاہی حوالہ ختم

  • دنیا میرے آگے
برطانوی حکومت کے لوگو میں شاہی حوالہ ختم

لندن (اے ایف پی)برطانیہ کی حکومت کو دائیں بازو کے سیاستدانوں کی جانب سے شدید تنقید کا سامنا ہے ۔۔۔

، جب اس نے تصدیق کی کہ سرکاری رابطوں میں اب ‘‘ہز میجسٹی گورنمنٹ ’’کے بجائے ‘‘یو کے گورنمنٹ’’ کا لوگو استعمال کیا جا رہا ہے ۔برطانوی حکومت کو باضابطہ طور پر ‘‘ہز میجسٹی گورنمنٹ’’ کہا جاتا ہے ، جو موجودہ بادشاہ کنگ چارلس سوم سے منسوب ایک آئینی حوالہ ہے ۔ اس سے قبل سرکاری ویب سائٹس اور دیگر سرکاری دستاویزات پر ‘‘ایچ ایم گورنمنٹ’’ کا لوگو استعمال کیا جاتا رہا ہے ۔تاہم رواں ہفتے لیبر پارٹی سے تعلق رکھنے والے ایک حکومتی وزیر نے تصدیق کی کہ ایک سٹریٹجک فیصلہ کیا گیا ہے جس کے تحت عوامی سطح پر تمام سرکاری رابطوں کے لیے ‘یو کے گورنمنٹ’ کو بنیادی برانڈنگ کے طور پر اپنایا جا رہا ہے ۔

 

 

 

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

لڑکی پراسرار طور پر لاپتہ، کمرے سے سانپ کی کھال برآمد

طیارے اکثر سفید ہوتے لیکن نیوزی لینڈ کے کالے کیوں

شہری زندگی سے تنگ خاتون کی ویران جزیرے میں ملازمت

ہوا میں گھومتی چمک ’’سن کینڈل ‘‘کا حیرت انگیز نظارہ

انسان میں 5نہیں بلکہ 33حواس ہوتے ہیں، نئی تحقیق

ویلنٹائن نہیں، گیلنٹائن ڈے ، آج کی خواتین کی نئی پسند

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
فریاد! کہ ہم مارے گئے!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
پٹواری کے بستے سے کمپیوٹرائزڈ نظام تک
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
تحریک انصاف‘ آٹھ فروری کے بعد
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
پاکستان کی ایک اور فتح
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
حرص کی بھینٹ چڑھتے تہوار
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
’’مفاہمتی یادداشتوں‘‘ کے سلطان
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak