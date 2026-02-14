صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

امریکی فوجی اور اہلیہ کی افغان بچی گود لینے کی کارروائی برقرار

  • دنیا میرے آگے
امریکی فوجی اور اہلیہ کی افغان بچی گود لینے کی کارروائی برقرار

گود لینے کے حکم کے 6ماہ بعد قانونی حیثیت چیلنج نہیں کی جاسکتی:امریکی عدالت بچی کے والدین امریکی فورسز کے ہاتھوں مارے گئے ،جوشوا،سٹیفنی نے گودلیا

واشنگٹن (اے ایف پی)امریکی عدالت نے ایک امریکی فوجی اور اس کی اہلیہ کے حق میں فیصلہ سناتے ہوئے افغانستان سے لائی گئی ایک بچی کو گود لینے کی کارروائی کو برقرار رکھا، حالانکہ بچی کے مبینہ رشتہ داروں نے اس کارروائی کو قانونی طورپر چیلنج کیا تھا۔2020 میں جوشوا ماسٹ اور سٹیفنی ماسٹ کو ایک شدید زخمی بچی کو گود لینے کی اجازت دی گئی تھی جو کہ افغانستان میں میدانِ جنگ سے امریکی فوج کو ملی تھی۔دو سال بعد ایک افغان جوڑے نے ، جو خود کو بچی کا رشتہ دار بتاتے ہیں، عدالت سے رجوع کیا اور مو قف اختیار کیا کہ افغان قانون کے تحت بچی کی کفالت کا حق انہیں حاصل ہے ، اس لیے گود لینے کا فیصلہ منسوخ کیا جائے ۔تاہم عدالت میں ججوں کی اکثریت نے ابتدائی فیصلوں کو کالعدم قرار دیتے ہوئے کہا کہ ورجینیا کے قانون کے مطابق گود لینے کے حکم کے چھ ماہ بعد اس کی قانونی حیثیت کو کسی بھی بنیاد پر چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔عدالتی فیصلے کے مطابق بچی کے والدین ایک امریکی سپیشل فورسز کے آپریشن میں مارے گئے تھے ۔میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ گود لینے کا عمل امریکی محکمہ خارجہ کے اس مو قف کے بھی برعکس تھا جس کے تحت بین الاقوامی قانون کے مطابق واشنگٹن پر لازم تھا کہ وہ بچی کو اس کے اہل خانہ سے ملانے کی ہر ممکن کوشش کرے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

بنگلہ دیش،انتخابات میں بی این پی نے دوتہائی اکثریت حاصل کرلی:شہباز شریف کا طارق رحمن کو فون،جلد دورہ پاکستان کی دعوت

اپوزیشن ارکان کا پارلیمنٹ ہاؤس میں دھرنا،عمران کو اسلام آباد جیل منتقل کیا جاسکتا:وزیر داخلہ

انڈونیشیا نے دفاعی صلاحیت بڑھانے کیلئے پاک فضائیہ سے مدد مانگ لی

چلڈرن ہسپتال کے نئے آئی سی یو کا افتتاح،شعبہ صحت میں شفافیت ضروری:مریم نواز

حافظ نعیم کی فضل الرحمٰن سے ملاقات،غزہ پیس بورڈ میں شمولیت کی مخالفت

درخت کاٹنے والے ملزموں کی ضمانیتں نہیں ہونی چاہئیں:لاہور ہائیکورٹ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
محبانِ اردو کیلئے خوشخبری
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
پٹواری کے بستے سے کمپیوٹرائزڈ نظام تک …(آخری)
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جماعت اسلامی بنگلہ دیش …انتخابی کامیابی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
دہشت گردی سے بے خبری
افتخار احمد سندھو
نسیم احمد باجوہ
سرگودھا کی سیاست کا بے تاج بادشاہ
نسیم احمد باجوہ
مفتی منیب الرحمٰن
روزے کے چند ضروری مسائل
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak