صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

امریکا پابندیاں ختم کرے تو جوہری پروگرام پر لچک دکھانے کو تیار : ایران

  • دنیا میرے آگے
امریکا پابندیاں ختم کرے تو جوہری پروگرام پر لچک دکھانے کو تیار : ایران

ابتدائی سفارتی رابطے مثبت ،کسی بڑے نتیجے تک پہنچنے میں ابھی وقت درکار :ایرانی نائب وزیر خارجہ ایران کو کبھی بھی جوہری ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، یہ بالکل واضح :امریکی وزیر خارجہ

تہران، میونخ (اے ایف پی،دنیا مانیٹرنگ ) ایران نے کہا ہے کہ اگر امریکا پابندیاں ختم کرے تو جوہری پروگرام پر لچک دکھانے کو تیار ہیں ۔دونوں ممالک میں ابتدائی سفارتی رابطے مثبت سمت جا رہے ہیں ،کسی بڑے نتیجے تک پہنچنے میں ابھی وقت درکار ہے ۔ ایرانی ڈپٹی وزیر خارجہ مجید تخت روانچی نے برطانوی میڈیا کو انٹر ویو دیتے ہوئے کہا کہ تہران اپنے جوہری پروگرام پر حد بندیوں پر بات چیت کرنے کو تیار ہے ، لیکن امریکا کو پابندیوں کو مذاکرات کی میز پر لانا ہوگا۔ انہوں نے بتایا کہ ایران 60 فیصد تک افزودہ یورینیم کو کمزور کرنے جیسے اقدامات پر بھی بات چیت کر سکتا ہے۔

عوض میں اگر امریکا اقتصادی پابندیاں اٹھانے پر سنجیدہ مذاکرات کرے ۔ دونوں ممالک اگلے ہفتے جنیوا میں مذاکرات کے دوسرے مرحلے کی تیاری کر رہے ہیں، جس کا مقصد طویل تنازع میں پیش رفت لانا ہے ۔امریکی وزیرِ خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ ایران کو کبھی بھی جوہری ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ یہ بالکل واضح ہے ۔ کیونکہ یہ امریکا، یورپ، خطے اور عالمی امن کے لیے خطرہ ہے ۔میونخ میں بلوم برگ کو دئیے گئے انٹرویو میں امریکی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ ہم خطے میں افواج رکھنا چاہتے ہیں کیونکہ ایران نے ماضی میں دکھایا ہے کہ وہ خطے میں امریکی اہداف کو نشانہ بناتے ہیں اور اس کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔مارکو روبیو کا کہنا تھا کہ خطے میں ہمارے اتحادی ہیں اور یہاں امریکا کے فوجی اڈے بھی ہیں۔

اُن کا کہنا تھا کہ خطے میں امریکا اس لیے اپنی فوجی قوت رکھنا چاہتا ہے ، تاکہ ایران کی کسی غلطی کے نتیجے میں یہاں کوئی بڑا تصادم نہ ہو جائے ۔مارکو روبیو کا کہنا تھا کہ صدر ٹرمپ نے واضح کر رکھا ہے کہ اُن کی ترجیح ایک معاہدے تک پہنچنا ہے ۔ اُن کے بقول یہ کافی مشکل ہے ، لیکن امریکا اس کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے گا۔ایرانی وزیرِ خارجہ عباس عراقچی اتوار کو سوئٹزرلینڈ پہنچ گئے ۔ عراقچی جنیوا میں اپنے سوئس اور عمانی ہم منصبوں کے ساتھ بات چیت کریں گے اور بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی کے سربراہ رافیل گروسی سے بھی ملاقات کریں گے ۔ اسرائیلی وزیرِاعظم نیتن یاہو نے کہا ہے کہ ایران اور امریکا کے درمیان کسی بھی معاہدے تک پہنچنے کیلئے ایران سے تمام افزودہ یورینیم کو برآمد کیا جائے ، تہران کی یورینیم افزودگی کی صلاحیت کا خاتمہ بھی ضروری ہے ۔انہوں نے کہا کہ معاہدے میں ایرانی بیلسٹک میزائلوں کے مسئلے کو بھی حل کرنا ہوگا ۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

عمران خان کا اڈیالہ جیل میں طبی معائنہ:سپریم کورٹ کے حکم پر عملدر آمد مکمل اپوزیشن اتحاد کے تیسرے روز بھی دھرنے جاری،شاہراہ دستور بند

ٹی 20ورلڈکپ:پاکستانی بلے باز ریت کی دیوار ثابت،بھارتی ہٹ دھرمی برقرار،پھر مصافحہ نہ کیا

پید ا ہوتے ہی اذان کے بعد گولیوں کی آواز سنی ،ان سے نہ ڈراؤ:صدر زرداری

پولیس اصلاحات کیلئے 3ماہ کی ٹائم لائن مقرر،ہر شہری کو سر کہا جائے:مریم نواز

سندھیوں،مہاجروں کو لڑانے والے حکومت کررہے:حافظ نعیم

پاکستان کو ترقی کی بلندیوں تک لے کرجائیں گے :احسن اقبال

آج کے کالمز

خورشید ندیم
محبت کا زم زم بہہ رہا ہے
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
کچے کے ڈاکو
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
بنگلہ دیش کا سبق اور قیدِ عمران
بابر اعوان
میاں عمران احمد
آئی ایم ایف‘ سپر ٹیکس اور نجکاری کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عذاب ختم ہوا‘ انتخاب ختم ہوا
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
بے راہ روی کی روک تھام
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak