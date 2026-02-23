صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جرمنی :پناہ گزینوں کو ملک میں داخل ہونے کے 3 ماہ بعد ملازمت کی اجازت

  • دنیا میرے آگے
جرمنی :پناہ گزینوں کو ملک میں داخل ہونے کے 3 ماہ بعد ملازمت کی اجازت

برلن(دنیا مانیٹرنگ)جرمنی کی حکومت نے پناہ کے متلاشی افراد کے معاشرتی انضمام کے تحت ملک میں داخل ہونے کے صرف تین ماہ بعد انہیں ملازمت شروع کرنے کی اجازت دینے کا فیصلہ کیا ہے۔۔۔

جرمن وفاقی وزیر داخلہ الیگزانڈر ڈوبرنٹ نے ایک انٹرویو میں کہا کہ انہوں نے ’’فوری روزگار منصوبہ‘‘ تیار  کیا ہے ۔ان کا کہنا تھاجو کوئی یہاں آتا ہے ، اسے جلد کام کرنے کا موقع ملنا چاہیے ۔رپورٹ کے مطابق پناہ کی درخواستیں ابھی زیر التوا ہونے کے باوجود مہاجرین کو ملازمت شروع کرنے کی اجازت دی جا سکے گی۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
افغانستان اور مولانا فضل الرحمن
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
زبانیں بدلتے زمانوں کے ساتھ
رسول بخش رئیس
جاوید حفیظ
فلسطینیوں کی طویل شبِ غم
جاوید حفیظ
میاں عمران احمد
توانائی بحران‘ برآمدات اور رمضان
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
کیلے‘ آم‘ بوگن ولیا اور خواب کنارے
سعود عثمانی
نسیم احمد باجوہ
صحرا است کہ دریا است تہ بالِ پر ما است
نسیم احمد باجوہ
Dunya Bethak