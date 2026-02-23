صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ہینری فورڈ کی سوانح عمری 63 برس بعد لائبریری کو واپس

  • عجائب دنیا
واشنگٹن(نیٹ نیوز)امریکا میں ایک لائبریری کو ہینری فورڈ پر لکھی گئی سوانح حیات تقریباً 64 برس بعد واپس لوٹا دی گئی۔ واشنگٹن میں موجود رِچ لینڈ پبلک لائیبریری نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں بتایا کہ ایلن نیونس کی تصنیف Ford: The Times, The Man, The Company کا ایک نسخہ حال ہی میں ایک شخص کی جانب سے لائبریری کو واپس کیا گیا۔

ان کو یہ کتاب اپنی لائبریری کی کتابوں میں ملی جو انہوں نے اپنے دوست سے حاصل کی تھیں۔پوسٹ کے مطابق یہ کتاب 17 مارچ 1962 کو واپس کی جانی تھی۔ تاہم، اس کی لائبریری واپسی میں 63 برس اور 11 ماہ کا عرصہ لگ گیا۔لائبریری انتظامیہ کے اندازے کے مطابق اس حساب سے دیکھا جائے تو لیٹ فیس کی مد میں ہزاروں ڈالر کا جرمانہ عائد ہو سکتا تھا لیکن 2022 میں لائبریری کو مکمل طور پر فیس-فری کر دیا گیا تھا۔

 

