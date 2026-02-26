صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کینیڈا :ہر 20 میں سے 1شخص نے اپنی موت کا وقت خود منتخب کیا

  • دنیا میرے آگے
کینیڈا :ہر 20 میں سے 1شخص نے اپنی موت کا وقت خود منتخب کیا

ٹورنٹو(اے ایف پی ) 2023 کے دوران کینیڈا میں ہر 20 میں سے ایک شخص نے اپنی زندگی کے اختتام کا وقت خود منتخب کیا۔اس مدد یافتہ موت کا حق 2016 سے ایسے افراد کے لیے قانونی ہے جو زندگی کے آخری مراحل میں ہوں۔۔

 2021 میں اس حق کو ان افراد تک بڑھا دیا گیا جو سنگین اور لاعلاج بیماری میں مبتلا ہوں، چاہے موت "قریب الوقوع" نہ بھی ہو۔جب کہ برطانیہ اور فرانس اس طرح کے اقدامات پر غور کر رہے ہیں، کینیڈا اس معاملے میں مزید آگے بڑھنے کی تیاری کر رہا ہے ۔پارلیمانی کمیٹی اگلے ماہ یہ جائزہ لینا شروع کرے گی کہ آیا مدد یافتہ موت کا حق صرف ذہنی بیماری میں مبتلا افراد تک بھی بڑھایا جائے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

سکیورٹی فورسز کی کارروائیاں،34دہشتگرد ہلاک:ـ خیبرپختونخوا اور بلوچستان میں انٹیلی جنس پر مبنی آپریشنز کیے گئے:آئی ایس پی آر،باجوڑ میں ابابیل فورس پر فائرنگ، 4اہلکار شہید،2زخمی

متحدہ عرب امارات سے 2ارب ڈالر ڈیپازٹس1سال کیلئے رول اوور کروائیں:آئی ایم ایف

200ارب روپے کی بجلی چوری،روک تھام کرنا ہوگی:شہباز شریف

ون پنجا ب ون سٹینڈرڈ،،مریم نواز کا یکساں روڈ،گرین بیلٹ،سائن بورڈ بنانے کا فیصلہ

سرکاری ،نیم سرکاری ملازمین کے سروس،پنشن معاملات وفاقی محتسب کا دائرہ اختیار نہیں:آئینی عدالت

پنجاب اسمبلی:طیارے کی خریداری پر سوالات،اپوزیشن ارکان کاغذی جہاز لے آئے

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہم شاہ جہاں کے زمانے میں ہیں!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
موسم اور موسمیاتی تبدیلیاں
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
رمضان کلچر
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
اِچی کاوا کا بوزنہ
عمران یعقوب خان
کنور دلشاد
طیارہ خریداری ، تصویر کا دوسرا رُخ
کنور دلشاد
سعود عثمانی
اعتدال‘ مگر اعتدال کے ساتھ
سعود عثمانی
Dunya Bethak