صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایران پر حملے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی:پاکستان

  • دنیا میرے آگے
ایران پر حملے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی:پاکستان

تصادم پر تشویش،خلیجی ممالک ،سعودیہ پر حملے قابل مذمت ہیں:عاصم افتخار کوئی بھی ملک دوسرے کیخلاف طاقت کے استعمال سے گریز کرے :یواین سیکرٹری

نیویارک (آئی این پی)پاکستان نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو خبردار کیا ہے کہ امریکا اور اسرائیل کے ایران پر حملے اور اس کے بعد جوابی کارروائیاں پورے خطے کی سلامتی کو کمزور کریں گی اور اس کے دور رس نتائج برآمد ہوں گے ۔اقوام متحدہ میں پاکستان کے  مستقل مندوب عاصم افتخار احمد نے سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہاکہ ہم علاقائی تصادم کے خطرے پر شدید تشویش میں مبتلا ہیں۔ پاکستانی مندوب نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ مشترکہ حملے ایسے وقت میں ہوئے جب پرامن اور مذاکراتی حل کے لئے سفارتی کوششیں جاری تھیں ، انہوں نے ان حملوں کو بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی قرار دیا،تاہم ایران کی جانب سے سعودی عرب، بحرین، اردن، کویت، قطر اور متحدہ عرب امارات پر حملوں کی بھی مذمت کی۔

انہوں نے متحدہ عرب امارات میں حملے کے دوران ایک پاکستانی شہری کے جاں بحق ہونے کی مذمت کی ۔پاکستانی مندوب نے تمام فریقین پر زور دیا کہ وہ فوری طور پر کشیدگی کم کر کے سفارت کاری کا راستہ اپنائیں ۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے کہا کہ کوئی بھی ریاست کسی دوسرے ملک کی علاقائی سالمیت یا سیاسی خودمختاری کے خلاف طاقت کے استعمال یا دھمکی سے باز رہے ۔انہوں نے امریکا اور اسرائیل کے ایران پر حملوں اور اس کے بعد ایران کی جانب سے بحرین، عراق، اردن، کویت، قطر، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی خودمختاری کی خلاف ورزی کی مذمت کی۔ دوسری جانب ابوظہبی میں پاکستانی سفارتخانے نے متحدہ عرب امارات میں مقیم پاکستانی شہریوں کیلئے ایڈوائزری جاری کرتے ہوئے غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت کی ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

کیا سر پر لگنے والی چوٹیں دماغی نقصان سے منسلک ہیں

سبزیوں پر مشتمل غذا کینسر کے خطرات کم کرسکتی ہے :تحقیق

دفتری ملازمین میں وٹامن ڈی کی کمی ، 5ضروری ٹیسٹ

وزن کم کرنے کیلئے اے آئی پر بھروسہ خطرناک، ماہرین

رمضان میں کھلاڑی توانائی کیسے برقرار رکھ سکتے ہیں

اے آئی بوٹس کے جوہری ہتھیار استعمال کرنیکا امکان زیادہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
انا للہ وانا الیہ راجعون
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
ایک اور ملک‘ ایک اور جنگ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عالمی استعمار عمران خان سے خوفزدہ کیوں؟ …(1)
بابر اعوان
جویریہ صدیق
دنیا کی بدلتی صورتحال
جویریہ صدیق
میاں عمران احمد
مڈل ایسٹ کشیدگی،این ایف سی اور ورچوئل ایسٹس
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
ادبی افق کا چاند
نسیم احمد باجوہ
Dunya Bethak