ایران پر حملے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی:پاکستان
تصادم پر تشویش،خلیجی ممالک ،سعودیہ پر حملے قابل مذمت ہیں:عاصم افتخار کوئی بھی ملک دوسرے کیخلاف طاقت کے استعمال سے گریز کرے :یواین سیکرٹری
نیویارک (آئی این پی)پاکستان نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو خبردار کیا ہے کہ امریکا اور اسرائیل کے ایران پر حملے اور اس کے بعد جوابی کارروائیاں پورے خطے کی سلامتی کو کمزور کریں گی اور اس کے دور رس نتائج برآمد ہوں گے ۔اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار احمد نے سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہاکہ ہم علاقائی تصادم کے خطرے پر شدید تشویش میں مبتلا ہیں۔ پاکستانی مندوب نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ مشترکہ حملے ایسے وقت میں ہوئے جب پرامن اور مذاکراتی حل کے لئے سفارتی کوششیں جاری تھیں ، انہوں نے ان حملوں کو بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی قرار دیا،تاہم ایران کی جانب سے سعودی عرب، بحرین، اردن، کویت، قطر اور متحدہ عرب امارات پر حملوں کی بھی مذمت کی۔
انہوں نے متحدہ عرب امارات میں حملے کے دوران ایک پاکستانی شہری کے جاں بحق ہونے کی مذمت کی ۔پاکستانی مندوب نے تمام فریقین پر زور دیا کہ وہ فوری طور پر کشیدگی کم کر کے سفارت کاری کا راستہ اپنائیں ۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے کہا کہ کوئی بھی ریاست کسی دوسرے ملک کی علاقائی سالمیت یا سیاسی خودمختاری کے خلاف طاقت کے استعمال یا دھمکی سے باز رہے ۔انہوں نے امریکا اور اسرائیل کے ایران پر حملوں اور اس کے بعد ایران کی جانب سے بحرین، عراق، اردن، کویت، قطر، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی خودمختاری کی خلاف ورزی کی مذمت کی۔ دوسری جانب ابوظہبی میں پاکستانی سفارتخانے نے متحدہ عرب امارات میں مقیم پاکستانی شہریوں کیلئے ایڈوائزری جاری کرتے ہوئے غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت کی ہے ۔